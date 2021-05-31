ЧерчесовУходи: Россия выбыла из турнира Евро-2020 после матча с Данией

Единственный гол во время матча между Россией и Дание в Копенгагене забил Артем Дзюба. Он реализовал пенальти на семидесятой минуте.

Россияне выбыли из турнира «Евро-2020» со счетом 1:4.

В соцсетях тем временем активно обсуждают, будет ли отправлен в отставку тренер команды Станислав Черчесов. В Твиттере в обиход пошел хештег #ЧерчесовУходи. Некоторые предлагают отправить Черчесова в депутаты, а для сборной найти нового тренера.

А как считаете вы: пора ли Черчесову в отставку?