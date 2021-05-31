"Можете нас материть": Дзюба извинился за поражение на матче с Данией

Автор единственного российского гола в матче между Россией и Данией Артем Дзюба признал, что команда плохо отыграла свой выход в Копенгагене.

Напомним, что Россия выбыла из турнира «Евро-2020» забив один гол против четырех голов датчан.

«Хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно лишний раз показывает, что на таком уровне, если неправильно распоряжаешься моментами, то проигрываешь. На ровном месте мы не забиваем свои стопроцентные моменты. У них же (у сборной Дании, — прим. sobesednik.ru) полумомент, сумасшедший удар – гол»

, – объяснялся Дзюба в комментарии телеканалу «Матч ТВ»

Футболист добавил, что сборная очень виновата перед теми, кто в них верил. При этом он заверил, что обстановка на трибунах (отсутствие болельщиков из РФ) никак не мешала игре.

«Те, кто об этом мечтали, можете нас материть, костерить. Вы, наверное, будете правы», – обратился Дзюба к недоброжелателям.

При этом нападающий отметил, что российская команда по качеству игры сопоставима с датчанами.