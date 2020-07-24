"Вся страна знает куда идти вам": россияне взбешены из-за слов Черчесова после вылета сборной с ЧЕ-2020
О том, как еще три года тому назад эту же команду с этим же тренером едва ли не носили на руках, многие уже забыли
Возможно, россияне настолько сильно не «казнили» бы сборную страны за вылет из групповой стадии европейского первенства, если бы не бездарное, как считают многие, поражение от в целом средней по силе сборной Дании в заключительном туре. Причем, поражение оказалось не только бездарным, но еще и разгромным, что сразу же опустило подопечных Черчесова на самую нижнюю строчку турнирной таблицы, не оставив даже шанса на проход в плей-офф через отсев «лучших третьих».
Беззубая игра команды и ни единого намека на возможность отстоять результат в матче заключительного тура – вот, пожалуй, ключевая причина той критики, которая обильным потоком вылилась на Станислава Саламовича и игроков в социальных сетях. Причем, о том, как еще три года тому назад этот же коллектив с этим же тренером едва ли не носили на руках, многие сразу забыли. Текущий результат, как оказалось, не позволяет найти оправдания столь блеклой игре команды. И первый, в чей адрес посыпалось больше всего упреков, разумеется, главный тренер сборной. Комментариев с призывами к Черчесову оставить пост наставника национальной сборной в Сети просто не сосчитать.
Более того, высказывания самого Станислава Саламовича по поводу вылета его подопечных с ЧЕ-2020 провоцируют еще больше «хейта», тем более, что судя по риторике отечественного специалиста, оставлять пост главного тренера в его планы не входит – он собирается работать с командой в будущем, поскольку «видит перспективы».
«Я поблагодарил ребят за выступление на турнире. Было непросто. У нас очень много новых и молодых игроков. Команда менялась на ходу. Да и год, который продлил Евро, сыграл нам не на руку, многие стали на год старше, кто-то потерял форму. Было немало нюансов, которые нам приходилось решать. Но, полагаю, есть и плюсы, и минусы в нашем выступлении на турнире, с которыми нам нужно спокойно разобраться. Видел ли свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы видим и свет, и дверь, куда идти. Так что, разберемся», – заявил он в эфире телеканала «Матч-ТВ».
Эти высказывания главного тренера сборной, похоже, еще больше взбесили россиян, а потому они принялись с новой силой указывать Черчесову на дверь, а вместе с ним предлагают освободить места в главной команде страны и отдельным исполнителям.
«На выход идти, какая дверь»;
«Выходи уже и дрова прихвати, которые на евро привез»;
«Свободен, можешь идти. По комментариям и критике болельщики уволили тебя с должности главного тренера сборной России по футболу»;
«С такой зарплатой и слепой увидит»;
«Вся страна знает куда идти вам. Вот, пожалуйста, идите»;
«Уважающий себя тренер после такого выступления должен уйти. Но у нас усы надежды и Ко. Его только унесут отсюда»;
«Очевидно же, что это самая "сырая" и неиграбельная сборная за последние годы, непонятно, чем занимался тренерский штаб, и на что рассчитывал. По-простому, кто, по их мнению, должен был забивать мячи? Дзюба? Они что не видели этот "ходячий по полю материал"? За что такие огромные зарплаты игрокам и тренерам, если вся их квалификация в сумме уступает финской или датской? Сколько еще нужно унижений чтобы вредительство "спортивных функционеров" было оценено по заслугам?»;
«Уберите эту жабу с поста тренера скорее, пожалуйста. Или на ЧМ тоже Жирков с Кудряшовым играть будут»;
«Ну что же, сборная получила отличный опыт перед ЧМ-22 и очевидно уже готова к турниру, пока другие решают свои местечковые задачи»;
«Да он стебется вечно. Гнать надо его поганой метлой. У него всё прекрасно. Надо менять уже что-то, а не топтаться на месте. И пусть заберёт с собой своих соратников. Типа Семёнова, Дзюбы, Оздоева и т.д.»;
«Хорошо, что он видит дверь, пусть выходит»;
«Уходи в отставку! Надоел»;
«А мне кажется, что ты слепой, раз не видишь, как твоих игроков каждую игру по полю возят»;
«С такой зарплатой кто-то ждал от него других слов? Он не дурак. От таких денег не отказываются»;
«Отдай бабло неправедно нажитое на разочаровании всего народа», – возмущаются комментаторы.
Теги: #футбол, #Евро-2020, #Черчесов
Рубрика: Спорт