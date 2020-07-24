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"Вся страна знает куда идти вам": россияне взбешены из-за слов Черчесова после вылета сборной с ЧЕ-2020

О том, как еще три года тому назад эту же команду с этим же тренером едва ли не носили на руках, многие уже забыли

Фото: Global Look Press

Возможно, россияне настолько сильно не «казнили» бы сборную страны за вылет из групповой стадии европейского первенства, если бы не бездарное, как считают многие, поражение от в целом средней по силе сборной Дании в заключительном туре. Причем, поражение оказалось не только бездарным, но еще и разгромным, что сразу же опустило подопечных Черчесова на самую нижнюю строчку турнирной таблицы, не оставив даже шанса на проход в плей-офф через отсев «лучших третьих».

Беззубая игра команды и ни единого намека на возможность отстоять результат в матче заключительного тура – вот, пожалуй, ключевая причина той критики, которая обильным потоком вылилась на Станислава Саламовича и игроков в социальных сетях. Причем, о том, как еще три года тому назад этот же коллектив с этим же тренером едва ли не носили на руках, многие сразу забыли. Текущий результат, как оказалось, не позволяет найти оправдания столь блеклой игре команды. И первый, в чей адрес посыпалось больше всего упреков, разумеется, главный тренер сборной. Комментариев с призывами к Черчесову оставить пост наставника национальной сборной в Сети просто не сосчитать.

Более того, высказывания самого Станислава Саламовича по поводу вылета его подопечных с ЧЕ-2020 провоцируют еще больше «хейта», тем более, что судя по риторике отечественного специалиста, оставлять пост главного тренера в его планы не входит – он собирается работать с командой в будущем, поскольку «видит перспективы».

«Я поблагодарил ребят за выступление на турнире. Было непросто. У нас очень много новых и молодых игроков. Команда менялась на ходу. Да и год, который продлил Евро, сыграл нам не на руку, многие стали на год старше, кто-то потерял форму. Было немало нюансов, которые нам приходилось решать. Но, полагаю, есть и плюсы, и минусы в нашем выступлении на турнире, с которыми нам нужно спокойно разобраться. Видел ли свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы видим и свет, и дверь, куда идти. Так что, разберемся», – заявил он в эфире телеканала «Матч-ТВ».

Эти высказывания главного тренера сборной, похоже, еще больше взбесили россиян, а потому они принялись с новой силой указывать Черчесову на дверь, а вместе с ним предлагают освободить места в главной команде страны и отдельным исполнителям.

«На выход идти, какая дверь»;

«Выходи уже и дрова прихвати, которые на евро привез»;

«Свободен, можешь идти. По комментариям и критике болельщики уволили тебя с должности главного тренера сборной России по футболу»;

«С такой зарплатой и слепой увидит»;

«Вся страна знает куда идти вам. Вот, пожалуйста, идите»;

«Уважающий себя тренер после такого выступления должен уйти. Но у нас усы надежды и Ко. Его только унесут отсюда»;

«Очевидно же, что это самая "сырая" и неиграбельная сборная за последние годы, непонятно, чем занимался тренерский штаб, и на что рассчитывал. По-простому, кто, по их мнению, должен был забивать мячи? Дзюба? Они что не видели этот "ходячий по полю материал"? За что такие огромные зарплаты игрокам и тренерам, если вся их квалификация в сумме уступает финской или датской? Сколько еще нужно унижений чтобы вредительство "спортивных функционеров" было оценено по заслугам?»;

«Уберите эту жабу с поста тренера скорее, пожалуйста. Или на ЧМ тоже Жирков с Кудряшовым играть будут»;

«Ну что же, сборная получила отличный опыт перед ЧМ-22 и очевидно уже готова к турниру, пока другие решают свои местечковые задачи»;

«Да он стебется вечно. Гнать надо его поганой метлой. У него всё прекрасно. Надо менять уже что-то, а не топтаться на месте. И пусть заберёт с собой своих соратников. Типа Семёнова, Дзюбы, Оздоева и т.д.»;

«Хорошо, что он видит дверь, пусть выходит»;

«Уходи в отставку! Надоел»;

«А мне кажется, что ты слепой, раз не видишь, как твоих игроков каждую игру по полю возят»;

«С такой зарплатой кто-то ждал от него других слов? Он не дурак. От таких денег не отказываются»;

«Отдай бабло неправедно нажитое на разочаровании всего народа», – возмущаются комментаторы. 

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