"Разогнать этих мешков с баблом": болельщики высказали все, что думают о сборной России

Сборная России в «традиционной для себя уверенной манере» (по крайней мере, так иронично пишут болельщики в социальных сетях) провалила групповой этап европейского первенства, уступив в заключительном туре сборной Дании.

Фактически каких-то надежд на положительный исход поединка третьего тура группового этапа у сборной, по субъективным ощущениям, не было. Еще под занавес первого тайма датчане воплотили игровое преимущество в первый гол. Второй мяч в ворота Матвея Сафонова влетел на 60-й минуте матча. И даже гол Дзюбы с пенальти спустя 10 минут, как признаются любители футбола, не добавил оптимизма. И эти ощущения оказались верными, в концовке матча, на 80-й и 82-й минуте сборная Дании и вовсе оформила разгром.

Причем, счет, с которым подопечные Черчесова уступили датчанам, сразу же «застолбил» за командой последнее, четвертое место в группе. В 5 часов утра по московскому времени самолет со сборной на борту уже приземлился в Москве.

И пока российские эксперты и спортивные журналисты, иногда на эмоциях, обсуждают причины проклятия финальных частей чемпионатов Европы и выясняют, почему российский футбол «умер», аргументированно разбирая проблемы с детскими тренерами, лимитом на легионеров, низким уровнем РПЛ, не самым качественным судейством и завышенными зарплатами игроков с российскими паспортами, болельщики разносят команду в социальных сетях.

Причем призывы не вешать всех собак на игроков и тренера в данном случае вполне понятны, но и болельщиков понять не помешало бы, ведь три года ожидания «праздника футбола» завершились для них скудной победой над финнами и двумя разгромами. И ладно, крупно проиграть лучшей сборной в рейтинге ФИФА Бельгии, но Дания… Пожалуй, кому-то из игроков вполне не лишним было бы ознакомиться с комментариями россиян в социальных сетях, тем более что в них, наряду с иронией и откровенным хамством, порой проскакивают также вполне аргументированные претензии.

«Напомним, что зарплата Черчесова составляет 2,5 млн евро. Сафонова жалко, единственный кто тащил эту дырявую оборону. Все пробегают мимо мяча, никто не может заблокировать удар, вот что значит уровень РПЛ. Россия – футбольная страна»;

«Пропустили четыре мяча! Наконец-то можно сказать, что наши сыграли как португальцы!»;

«Деклассировали. Миллионеры долларовые. Завтра начнут сборы и потом РПЛ, как ни в чем не бывало. И лимит оставят, чтоб русский футболист развивался»;

«И начинается всё заново, сборная не умеет играть, увольняйте тренера. Все перестали сразу верить в сборную»;

«Могли проиграть обычно, а проиграли феерично!»;

«Как сказал один философ: Ваши ожидания - ваши проблемы»;

«Усатого ещё не уволили, уже 10 минут прошло!!!»;

«Надеюсь Черчесова уволят и разгонят команду. Надо петицию собирать. За что им платят деньги»;

«Прекращайте уже этот цирк. Лучше дайте дорогу молодым. Никакой тактики. Что вообще у них в голове было? Как домой в отпуск поехать? "Спортсмены", а точнее мешки с баблом»;

«Всех на Колыму, лес валить, без права возвращения и с полной конфискацией»;

«Зато уверенное 4-е место»;

«Черчесов уходи»;

«Позор всему российскому футболу!!! Позор!!!»;

«Сбродная России как всегда»;

«Распустите пожалуйста в России весь футбольный союз и всех чиновников, связанных с футболом, сборную и т.п. Обнулитесь, не нужен вообще такой футбол ни на клубном, ни на уровне сборной», – пишут пользователи.