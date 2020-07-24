"Артем, хватит болтать!" Дзюбу призвали не обвинять партнеров в поражении, а забивать голы

В среду сборная России по футболу, ведомая Станиславом Черчесовым, сыграет свой второй матч на Евро-2020. Ее соперником станет команда Финляндии.

Но все последние дни страна продолжает бурлить, обсуждая разгромное поражение от бельгийцев (0:3), и особенно качество игры команды. Отдельно россияне проходятся по капитану сборной Артему Дзюбе, который высказался крайне неосторожно, по сути обвинив в поражении игроков обороны. При этом он сам ни нанес по воротам ни одного удара и проиграл почти все единоборства.

«Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно добиться ничьей в этой игре. Но потом глупая ошибка всё изменила, и вернуться в матч с таким сильным соперником было крайне сложно. Ромелу Лукаку, наверное, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок», – заявил Дзюба.

Такие слова зацепили не только обычных болельщиков, но и экспертов. Например, известный комментатор Василий Уткин сравнил выступление капитанов сборных Украины и России в первом туре Евро-2020. Украинцы тоже уступили, но всего 2:3 и тоже мощной сборной Нидерландов.

«Кто-то скажет, что Украина, отыгравшись, забила без моментов. И вы будете правы! Но Украина забила первый гол, потому что её лидер и капитан Андрей Ярмоленко решил взять игру на себя. И идеальный удар нанёс, находясь в очень неочевидной для атаки ворот ситуации. Вот то, что должен делать лидер.

А что делает лидер сборной России Дзюба? Он говорит: у нас не получается доставлять мяч, впереди только мы с Головиным, не получается то, не получается сё. То есть завуалированно упрекает в недоделках своих партнёров. А лидер берёт и делает.

Дзюба так и не нанёс ни одного удара в матче с Бельгией. Как к этому относиться? Ну, явно не так, как к тому, что сделал Ярмоленко, в нужный момент, взяв ответственность на себя и вернув сборную Украины в игру», – сказал Уткин.

Вторит Уткину и супруга владельца московского «Спартака» Зарема Салихова, которая недавно вышла из совета директоров клуба.

«Очень жаль, но нашу команду хватило лишь на 10 минут, а Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия. Я не понимаю, почему на поле не вышел Соболев», – сказала Салихова.

Вот и в Сети Дзюбе достается от всех подряд.

«Дзюба: Лукаку наверное, был шокирован, увидев как я еле дышу и передвигаюсь после 60-й минуты», – иронизирует россиянин.

«Дзюба: Мы неплохо начали, провели отличные 30 секунд в начале матча. А как отлично пели гимн, Лукаку чуть не убежал», – вторят ему.

«Ага. Можно подумать, что с обороной у нас, конечно, – не супер, но вот зато атака – просто зашибись!» – не понимает слов капитана сборной еще один читатель.

«Лукаку – игрок, Дзюбка – игрочишко!» – припомнили Артему нелестные слова в адрес тренера «Спартака».

«Лукаку думал, что защита России это дно, но тут снизу постучал Дзюба...» – шутит москвич.

«Да, Артем, это тебе не руками работать…» – вспоминают капитану сборной и скандальное домашнее видео, слитое в Сеть.

«То есть, с нападением все нормально? Артем, хватит болтать, пора бить по воротам и забивать голы», – звучит, пожалуй, самая правильная мысль.