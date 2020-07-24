Бегишев Сергей
Сегодня, в 8:08

"Артем, хватит болтать!" Дзюбу призвали не обвинять партнеров в поражении, а забивать голы

Россиян зацепили слова капитана сборной России о плохой игре в обороне в матче с Бельгией

Фото: Global Look Press

В среду сборная России по футболу, ведомая Станиславом Черчесовым, сыграет свой второй матч на Евро-2020. Ее соперником станет команда Финляндии.

Но все последние дни страна продолжает бурлить, обсуждая разгромное поражение от бельгийцев (0:3), и особенно качество игры команды. Отдельно россияне проходятся по капитану сборной Артему Дзюбе, который высказался крайне неосторожно, по сути обвинив в поражении игроков обороны. При этом он сам ни нанес по воротам ни одного удара и проиграл почти все единоборства.

«Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно добиться ничьей в этой игре. Но потом глупая ошибка всё изменила, и вернуться в матч с таким сильным соперником было крайне сложно. Ромелу Лукаку, наверное, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок», – заявил Дзюба.

Такие слова зацепили не только обычных болельщиков, но и экспертов. Например, известный комментатор Василий Уткин сравнил выступление капитанов сборных Украины и России в первом туре Евро-2020. Украинцы тоже уступили, но всего 2:3 и тоже мощной сборной Нидерландов.

«Кто-то скажет, что Украина, отыгравшись, забила без моментов. И вы будете правы! Но Украина забила первый гол, потому что её лидер и капитан Андрей Ярмоленко решил взять игру на себя. И идеальный удар нанёс, находясь в очень неочевидной для атаки ворот ситуации. Вот то, что должен делать лидер.

А что делает лидер сборной России Дзюба? Он говорит: у нас не получается доставлять мяч, впереди только мы с Головиным, не получается то, не получается сё. То есть завуалированно упрекает в недоделках своих партнёров. А лидер берёт и делает.

Дзюба так и не нанёс ни одного удара в матче с Бельгией. Как к этому относиться? Ну, явно не так, как к тому, что сделал Ярмоленко, в нужный момент, взяв ответственность на себя и вернув сборную Украины в игру», – сказал Уткин.

Вторит Уткину и супруга владельца московского «Спартака» Зарема Салихова, которая недавно вышла из совета директоров клуба.

«Очень жаль, но нашу команду хватило лишь на 10 минут, а Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия. Я не понимаю, почему на поле не вышел Соболев», – сказала Салихова. 

Вот и в Сети Дзюбе достается от всех подряд.

«Дзюба: Лукаку наверное, был шокирован, увидев как я еле дышу и передвигаюсь после 60-й минуты», – иронизирует россиянин.

«Дзюба: Мы неплохо начали, провели отличные 30 секунд в начале матча. А как отлично пели гимн, Лукаку чуть не убежал», – вторят ему.

«Ага. Можно подумать, что с обороной у нас, конечно, – не супер, но вот зато атака – просто зашибись!» – не понимает слов капитана сборной еще один читатель.

«Лукаку – игрок, Дзюбка – игрочишко!» – припомнили Артему нелестные слова в адрес тренера «Спартака».

«Лукаку думал, что защита России это дно, но тут снизу постучал Дзюба...» – шутит москвич.

«Да, Артем, это тебе не руками работать…» – вспоминают капитану сборной и скандальное домашнее видео, слитое в Сеть.

«То есть, с нападением все нормально? Артем, хватит болтать, пора бить по воротам и забивать голы», – звучит, пожалуй, самая правильная мысль. 

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Шоу-бизнес 8 минут назад

Владимир Фриске: "Моя единственная мечта – увидеть внука и все ему рассказать"

Спорт 55 минут назад

Букмекеры ставят на наших: сегодня состоится игра сборной России против Финляндии

Культура и ТВ 4 часа назад

Сталин + Бузова = касса

Шоу-бизнес 9 часов назад

Что стало с джипом Ефремова и фургоном Захарова?

Культура и ТВ 9 часов назад

"В Малом выступает Клава Кока": Как общественность расценила Бузову во МХАТе

Спорт 10 часов назад

Очереди, футболки по 7000 рублей и туалет-автобус. Как устроена главная фан-зона Санкт-Петербурга (фото)

Спорт 12 часов назад

Роналду стал первым футболистом, сыгравшим в пяти турнирах чемпионата Европы

Культура и ТВ 13 часов назад

"Для роли Сталина сбрею бороду": Никита Джигурда сыграет советского диктатора в кино

Шоу-бизнес 14 часов назад

Александра Ребенок: В моей жизни все происходит в режиме "экспресс"!

Туризм 16 часов назад

На любой вкус и кошелек: Куда отправиться за новыми впечатлениями в России

Спорт 16 часов назад

"Ад в прямом эфире": болельщики разнесли Бузову и Губерниева за конфликт в студии

Культура и ТВ 17 часов назад

Роксана Бабаян раскрыла неожиданную деталь отпевания Михаила Державина

Культура и ТВ 18 часов назад

"Не как у Волчек": Сафронов рассказал о проблемах с памятником Трушкину

Шоу-бизнес 21 час назад

"Терпеть измену Ксюша не будет": Калашникова рассказала о расставании Бородиной с мужем

Культура и ТВ 21 час назад

"Просто омерзительно!": Бузова подаст в суд на Губерниева

Спорт 21 час назад

Датский футболист впервые обратился к болельщикам после остановки сердца во время матча

Туризм 1 день назад

Россиян предупредили о загруженности курортов на Черном море

Шоу-бизнес 1 день назад

Певица Слава: "Если бы не семья, cейчас пропивала бы все, что нажито непосильным трудом"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика