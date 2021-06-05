"Третьяка и Ротенберга – в отставку!": болельщики нашли виновных в поражении хоккейной сборной от Канады

Сборная России по хоккею уступила в четвертьфинале чемпионата мира в Риге сборной Канады в овертайме со счетом 1:2. И, конечно, это не тот результат, на который рассчитывали болельщики. Причем наша команда второй раз подряд уступила канадцам в овертайме первого раунда плей-офф. На ЧМ-2018 в Копенгагене мы были биты 4:5.

Последний раз сборная России побеждала Канаду в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года в Братиславе со счётом 2:1. 10 лет назад…

Естественно, первая мысль, которая может мелькать у фанатов после провала – это отставка главного тренера. Но в России все гораздо сложнее.

Отметим, кстати, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк уже заметил, что Валерий Брагин, скорее всего, останется у руля национальной команды.

– Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки. Мы должны верить человеку, впереди Олимпийские игры, и он должен посмотреть, что неправильно было сделано. Ждём, что тренер скажет, – сказал Третьяк.

Высказался после поражения и глава штаба нашей сборной на ЧМ, вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

– Мы очень все расстроены: и Валерий Брагин, и весь тренерский штаб. Сейчас мы обсуждаем планы на Олимпиаду, думаем, как нам её выиграть, обсуждаем детали, ждём решения по НХЛ, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду. Это самый важный вопрос в нашей повестке, – отметил Ротенберг.– Сейчас работаем в штатном режиме. Будет у нас собрание, на котором будем докладывать нашему руководству по итогам турнира.

Проделана огромная работа, два месяца мы жили в «пузыре». Сейчас нам важно двигаться вперёд и думать, как мы сможем завоевать десятую золотую медаль на Олимпиаде.

Что касается Брагина, то у него действующий контракт, здесь будем всё смотреть с точки зрения деталей, анализировать по турниру.

Но понятно, что такие ответы болельщиков не удовлетворили. И они нашли тех, кто должен подать в отставку. И это не Валерий Брагин.

«Скажите, Ротенберг уже подал в отставку или дальше будет опускать наш хоккей? Роман, от имени большинства болельщиков России просим вас уйти из руководства ФХР вместе с Третьяком», – высказал свою точку зрения болельщик.

«Третьяк, подавай в отставку! И ты, и Брагин, и Ротенберга с собой прихватите, ПОЗОРНИКИ!» – эмоционален фанат.

«Рому надо убирать. Уже даже игроки тонко намекают на это. Нашли блин игрушку сынку…» – и вновь призыв к отставке Ротенберга.

«Помнится, в матчах Ночной лиги играл перспективный парнишка, по 8 шайб забрасывал. Почему его в сборную не взяли?» – в комментариях начинаются шутки про известного всем хоккеиста.

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«Я тоже просил, умолял Брагина присмотреться к тому яркому, энергичному, неутомимому форварду разбрасывающего именитых соперников и вколачивающего по 8-10 шайб в матче со звёздами… Не послушали меня… Вот и получайте…» – шутка явно пришлась людям по душе.

«Команды Брагина невозможно смотреть, проигрывают они или выигрывают. Я четвертьфинал бросил смотреть во 2-м периоде, когда мы были впереди. Просто такой хоккей нам не нужен, независимо от результата», – достается и главному тренеру.

«Брагина уберут, а Рома то останется… И по кругу пойдёт всё дальше, как и было. Проблема не в Брагине, проблема в подпевале Ротенбергу по фамилии Третьяк», – болельщики продолжают искать виноватых.

«Ужасный по качеству хоккей у СКА, его ставят и в сборной. Пока не сменят Ротенберга и Третьяка ничего не изменится», – выдает фаната на орехи всем.

«Пивная сборная Канады уделала наших профи…» – вздыхает поклонник сборной.

«Канада: вместо позора – триумф! Россия: вместо триумфа – позор! Разучились побеждать», – резюмирует фанат.

«Ничего, на Евротурах отыграемся, там то мы всех громим!» – иронично вспоминает местечковые победы «оптимист».

«Нужно еще 20 клубов из провинции обанкротить, 10 китайских клубов создать на деньги россиян и вот тогда точно произойдет пресловутое вставание с колен…» – более глобально смотрит на проблемы россиянин.