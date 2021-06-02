"Выпускайте Путина, а Обаму в НБА": россияне троллят президента перед хоккейным матчем Россия – Канада

В преддверии футбольного Чемпионата Европы 2020, который из-за переноса стартует в июне 2021 года, огромное число россиян тщательно следят за еще одним большим турниром. Речь о проходящем в Латвии Чемпионате мира по хоккею.

Повышенный интерес к этому турниру можно объяснить хотя бы тем, что Россия традиционно входит в число фаворитов первенства. Так уж сложилось, что хоккей в нашей стране успешен значительно больше игры миллионов.

Стоит отметить, что в нынешнем году российская хоккейная сборная уверенно проходит турнирную сетку. Подопечные Валерия Брагина без особых проблем прошли групповую стадию, не сумев обыграть лишь сборную Словакии, и вышли в четвертьфинал. Причем, противостоять российской сборной на этом этапе турнира будет исторически самый принципиальный соперник – сборная Канады, а потому к ближайшему матчу приковано особенное внимание российских болельщиков.

Не забывают многие из них и о том, что хоккей – любимая спортивная игра российского президента Владимира Путина. Чего стоит хотя бы Ночная хоккейная лига, ставшая интересным, оригинальным и, кажется, постоянным атрибутом отечественных политических элит.

На этом фоне перед игрой с канадцами россияне устроили в социальных сетях весьма интересную дискуссию. Среди комментариев о перспективах пройти сборную Канады в четвертьфинале и вообще добыть золото Чемпионата мира нашлись и такие, в которых россияне откровенно шутят о сборной и любви главы государства к хоккею, предлагая выпустить на матч против принципиальных соперников именно президента. Впрочем, без колкостей в адрес Владимира Владимировича тоже не обошлось.

«Выпускайте Путина, он по 8 шайб забрасывает. Спорт мужчин-патриотов, а не коммерческих полит клоунов. Только Путин и Овечкин», – пишет один из комментаторов.

Другие тут же сориентировались и напомнили шутнику, что российский лидер в принципе со спортом «на ты», а потому «умеет» не только в хоккей. Даже сравнили президента с оппозиционером Алексеем Навальным. Скорее всего, тоже в шутку.

«Путин ещё и самбист с разрядом, отличный пловец, а у Навального от отсутствия физической подготовки уже ноги отнимаются», – написал в ответ другой комментатор.

На фоне этих шуток нашлись даже те, кто вспомнил 44-го президента США и первого в истории этой страны чернокожего главу Белого дома, увязав его с традиционным для афроамериканцев видом спорта – баскетболом.

«Обама в НБА не играл. Сложно даже представить, как Майкл Джордан ему проигрывает», – отметил другой пользователь, намекая на чрезмерную наигранность спортивных успехов российского президента в рамках той же «Ночной лиги».