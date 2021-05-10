Путин после двух прививок решил сыграть в хоккей и забил две шайбы в Сочи

Президент РФ Владимир Путин, ранее отказавшийся «обезьянничать» перед камерами прививаясь от коронавируса, сегодня вышел на сочинский лед в рамках гала-матча Ночной хоккейной лиги в полном игровом обмундировании, пишут «Известия».

На главе государства красовался красный свитер с номером 11. Что неудивительно, Владимир Путин окончил командный матч, забив две шайбы и обеспечив своей команде победу со счетом 2:0.

До этого президент вручил хоккеисту Павлу Буре орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Ранее Путин заявил, что завершил полный цикл вакцинации от коронавируса и его показатели антител надежно свидетельствуют о защите от новой инфекции.

Ночная хоккейная лига проводится с 2011 года. В ней на льду встречаются ветераны отечественного хоккея, известные бизнесмены, политики и главы регионов.