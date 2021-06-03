Краб Юрий оказался неправ: Россия проиграла Канаде в ЧМ по хоккею со счетом 2:1

Канада обыграла Россию в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею со счетом 2:1, передает телеканал «Дождь».

Встреча прошла в Риге. При этом счет был открыт российской командой и только за пять минут до окончания основного времени матча нападающий из Канады сравнял счет. В овертайме соперники россиян вырвались вперед.

Россия покинула турнир, а Канада в полуфинале встретится со спортсменами США.

Ранее сообщалось, что Мурманская делегация привезла на Петербургский международный экономический форум камчатского краба по имени Юрий, который умеет предсказывать события. Так утверждали в правительстве северного региона.

Запрещенный к любительскому лову членистоногий, отвечая на вопрос, кто победит в сегодняшнем турнире, указал на флаг России. Теперь, видимо, Юрию прямая дорога на кухню.