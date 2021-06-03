Делегация из Мурманска привезла на ПМЭФ краба Юрия, который запрещен к вылову

На продолжившемся сегодня Петербургском международном экономическом форуме делегация из Мурманской области во главе с губернатором представила в качестве экспоната камчатского краба по имени Юрий, пишет ТАСС.

В Министерстве информационной политики Мурманской области отметили, что краб родом из Териберки.

«Он может предсказывать различные события. Сегодня в хоккейном противостоянии России и Канады он своей клешней выбрал Россию - она победит», – заметили в региональном ведомстве.

В «Новой газете» же обратили внимание, что любительский лов камчатского краба на всей территории Мурманской области запрещен. Правоохранители периодически рапортуют о возбуждении уголовных дел по подобным инцидентам.

Любительскую ловлю краба планируют разрешить лишь в конце лета текущего года.

Znak со ссылкой на сотрудницу форума рядом со стендом сообщает, что краба должны были съесть, но решили запустить в аквариум и показать гостям форума.