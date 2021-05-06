"Позора не избежать": фанаты не верят в сборную России на ЧМ по хоккею

Виной тому, отказ сыграть на нем из-за травмы капитана сборной Вадима Шипачева.

Капитан сборной России Вадим Шипачёв покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России. Форвард не успеет восстановиться к чемпионату мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.

Шипачёв пропустил товарищеский матч со сборной Швейцарии из-за травмы. Ожидалось, что он сможет возобновить тренировки в общей группе с 4 мая в Новогорске, но…

Напомним, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

В соцсетях огорчились такой новости и считают, что теперь сборной России на чемпионате мира ловить нечего.

«У Романа Ротенберга теперь, наверное, всё упало… "Красная машина" осталась как бы только на бумаге, да только катить её некому. Когда в последний раз – в 2014-м – брали золото, в составе были Кучеров, Панарин и другие, а сейчас Кукштель, Швец-Роговой и Тимкин», – пессимистичен болельщик.

«Жду провала полного. Там, походу, никто не сыграет! Щёки надувать – это не турниры организовывать! Последний толковый игрок состав покинул, видно, не хочет позора испытать...» – находит объяснение травме Шипачева фанат сборной.

«Да, ничего не светит на этом ЧМ, вообще нет представления о составе… Кто будет играть?» – вопрошает болельщик «Авангарда».

«Обыграют только британцев, белорусов, под вопросом датчан и с четвертого места в группе выйдут на канадцев. И до свиданья! Запомните этот коммент, он вам пригодиться, когда будете ставки ставить», – подсказывает любителям азарта провидец.

«Сейчас это стало модной тенденцией, когда не хочешь выступать за сборную или за клуб, мотивируешь свой отказ травмой верхней части тела или нижней, чтобы не было вопросов. Так, глядишь, к началу чемпионата мира все разбегутся», – и вновь версия о выдуманной травме.

«При нынешнем начальнике всех штабов [Романе Ротенберге – Прим.авт.] число травмированных и прямых отказников растёт, как на дрожжах», – поддерживает его следующий комментатор.

«Мда, останутся одни Кукштели…» – не ждет ничего хорошего от сборной болельщик ЦСКА.

«Шипачёв решил, что себя беречь надо, а то в следующем сезоне бонусов на 100 млн не видать. Правильно, Вадим, на чемпионате мира жареным пахнет...», – поддержал нападающего болельщик.

«Дальновидный Шипачёв решил не рисковать здоровьем и... репутацией. А она, родимая, сдаётся мне, будет весьма подмочена после старта ЧМ», – почему-то очень много любителей хоккея не верят в травму форварда.