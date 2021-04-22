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"Путин лично расцелует взасос поляков": Питер готовится принять Евро-2020 вместо Дублина

Спорт
18:38, 22 апреля 2021

"Путин лично расцелует взасос поляков": Питер готовится принять Евро-2020 вместо Дублина
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В ближайшие дни УЕФА может принять решение о переносе матчей Евро-2020 из Дублина в Петербург и, как сообщается, такое развитие событий довольно вероятно, особенно после избрания главы РФС Александра Дюкова в исполком УЕФА.

Переносы связаны, прежде всего, с эпидемиологической обстановкой в Европе и, в частности, в Ирландии. Правительство этой страны не может гарантировать минимальную заполняемость на матчах. Планировалось, что Дублин примет три матча группового турнира, в которых сыграют Польша, Словакия и Швеция, а также одну четвертьфинальную встречу, сообщает «Спорт-Экспресс».

Надо сказать, что в большинстве своем российские любители футбола приняли эту новость позитивно.

«Я готов купить два билета!» – написал пользователь с ником Адриано Челентано, и осталось лишь пожалеть, что под ником не скрывается реальный итальянский актер.

«Мы не против. Как будет приятно увидеть сборную Польши на нашем стадионе. Путин лично расцелует взасос игроков», – петербужские фанаты ждут европейцев в гости.

«Да весь ЧЕ надо переносить в Россию! Там везде евробациллы, а у нас нет! – рады болельщики. – Ирландцев по-человечески всегда уважал, плохого им не желаю, но Питер, как та рубашка, извините, ближе к телу. И если так получится – хорошо».

И тут возник вопрос о стадионе. А почему, собственно, именно Санкт-Петербург? Ведь там и так состоятся встречи Евро-2020.

«Где они играть будут? На «Петровском»? Газон на «Газпром-Арене» такую нагрузку не сдюжит, тогда менять нужно будет!» – озадачился болельщик.

«В Саранске стадион пустует. Туда можно весь этот еврошлак сгрузить: народ пойдёт!» – пишут из Мордовии.

«Лужники» опять обидели. Главный стадион страны, и такое невероятное унижение. Кстати, а как они там вообще? Может, снова рынок открыли? Давненько с радаров пропали…» – предполагают читатели.

«Нет, не пропали, недавно там присоединение Крыма к России праздновали, полный стадион собрался», – последовал ответ.

Также отдельным блоком выделим цитаты про болельщиков-туристов: а приедет ли кто-то из Европы, чтобы посетить матчи?

«Туристов все равно же не будет. Пандемия жестко подломила и Санкт-Петербург, и страну», – вздохнули питерцы.

«Ага, я заметил, как подломила – что в Питере, что в Москве как все гуляли, так и гуляют», – попытались поспорить с предыдущим оратором.

«Друзья, не волнуйтесь – наши любители футбола поедут. Заграницы в основном закрыты, но надо же куда-то лишнее бабло девать. Вон в Сочи туристы уже все горы в землю втоптали. Теперь вместо высокогорного курорта – равнина. Понятно, что «старые времена» чемпионат Европы не компенсирует, но хоть что-то», – аргументировал болельщик.

Теги: #футбол

Рубрика: Спорт

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

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