Глава Росгвардии заявил о готовности обеспечить безопасность чемпионата Европы по футболу

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил в интервью ТАСС, что ведомство готово обеспечить полную безопасность чемпионата Европы по футболу, который состоится в Санкт-Петербурге этим летом.

По словам Золотова, главное преимущество Росгвардии перед западаными коллегами обусловлено практикой в обеспечении безопасности в ходе массовых мероприятий на международном уровне, который нарабатывался еще с проведения Универсиады в Казани в 2013 году, Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, чемпионата мира по футболу в 2018 году и других мероприятий такого формата.

«Росгвардия в полном объеме готова обеспечить безопасность предстоящих матчей чемпионата Европы», — подчеркнул Золотов.

Глава Росгвардии отметил, что Санкт-Петербург — площадка, на которой проводятся множество различных мероприятий, в том числе Петербургский международный экономический форум и ежегодный выпускной праздник «Алые паруса».

Золотов обратил внимание на то, что после отмены ограничений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, будет возрастать количество проводимых мероприятий, и Росгвардия готова выполнять все возложенные на нее задачи по вопросам порядка на самом высоком уровне.

Ранее Sobesednik.ru рассказал, что в 2020 году Росгвардия потратила 2,6 млрд на средства для разгона митингов. За прошлый год она заключила 42 контракта о покупке спецсредств, которые используются для разгонов протестных акций.