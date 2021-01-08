В 2020 году Росгвардия потратила 2,6 млрд на средства для разгона протестов

Росгвардия за прошлый год заключила 42 контракта о покупке спецсредств, которые используются для разгонов протестных акций. Об этом сообщает «МБХ Медиа», подсчитавшее сумму, используя данные портала госзакупок.

При размещении закупок их общая стоимость составляла 2,15 миллиарда, но на деле, после проведения торгов, выросла до 2,59 миллиарда рублей — цена на выполнение контракта в ходе торгов была снижена поставщиком лишь единожды, в остальных случаях она либо не изменилась по сравнению с предложенной ведомством, либо, наоборот, выросла в ходе конкурентной борьбы поставщиков.

Как пишет издание, почти 840 миллионов Росгвардия потратила на транспорт (260 автобусов, пять бронированных автобусов и 24 бронированных авто). 1 миллиард 138 миллионов рублей потратили на средства защиты для бойцов: очки «Стрелок», противогазы, щитки для рук и ног, бронежилеты и шлемы.

На спецсредства же пустили 58 миллионов. Сюда вошли почти 16 тысяч перцовых баллончиков (больше чем противогазов, шлемов или бронежилетов), почти 3,5 тысячи светозвуковых гранат, 1000 резиновых снарядов для гранатомета, предназначенного «для рассеивания толпы», и столько же электрошокеров.