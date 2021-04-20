Черданцев: Новая Суперлига – шантаж и блеф, чтобы выбить больше денег из УЕФА

В Европе создается футбольная Суперлига, в которую уже вошли 12 топ-клубов, ожидается появление еще трех, а всего участников будет 20 – еще пять команд будут ежегодно проходить квалификацию на основании показанных в предыдущем сезоне результатов.

Первые пятнадцать клубов будут считаться «основателями» и при этом продолжат играть в национальных чемпионатах.

«Основателями» стали: «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» (Англия), «Барселона», «Реал» и «Атлетико» (Испания), «Милан», «Интер» и «Ювентус» (Италия).

По информации «Sky Sports», оставшиеся три клуба, которые скоро объявят о входе в Суперлигу – это «Бавария» и дортмундская «Боруссия» (Германия), «Порту» (Португалия).

Появление такой Суперлиги произведет раскол во всем европейском футболе и в нынешнем виде он перестанет существовать однозначно. Плюс возможны санкции от ФИФА и УЕФА. В общем, пока все выглядит каким-то тупиком.

Но в этой истории все, может быть, гораздо прозаичнее, и в основе всего лежат деньги. Именно такой версии придерживается известный комментатор Георгий Черданцев.

Георгий Черданцев // Фото: Максим Константинов / Global Look Press

– Думаю, что время появления такой новости совершенно не случайно, я в такие совпадения не верю, – заявил Черданцев в интервью Sobesednik.ru.

– Дело в том, что на этой неделе, в среду УЕФА должна объявить о новом – революционном – формате Лиги чемпионов. Команд в ней должно стать больше, количество матчей тоже.

Понятно, что в рекламных и телевизионных контрактах речь должна пойти о куда больших деньгах.

Поэтому, по моему мнению, вся эта история с Суперлигой именно сейчас – это шантаж УЕФА со стороны больших клубов с целью получить больше денег от нового телевизионного контракта.

Так что все до прозаичности просто, и все решают деньги, тем более, колоссальные.

Георгий Черданцев предполагает, что клубы и УЕФА в итоге окажутся за столом переговоров.

– Думаю, к этому придут, – считает комментатор, – потому что Суперлига в таком виде – это безумие.

Притом, что все, за исключением руководителей этих клубов, против нее, даже болельщики этих команд. А для кого ее тогда проводить? Поэтому сейчас все это выглядит как жесткий блеф с целью подвинуть УЕФА в сторону большей финансовой лояльности.