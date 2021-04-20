Воробьев считает, что Суперлигу интересует не "Зенит", а миллионы "Газпрома"

В футболе произошла революция – самые сильные и богатые футбольные клубы, включая «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Милан», «Барселону» и другие, объявили о создании отдельного элитного турнира.

Проект Суперлиги привел в бешенство чиновников УЕФА. Там хотят исключить клубы-перебежчики из национальных чемпионатов и запретить их футболистам играть за сборные.

Бывший тренер сборной России Дик Адвокат заявил, что некоторые российские клубы – «Зенит» и «Спартак» – тоже могли бы попасть в новый элитный чемпионат.

– «Зенит» и «Спартак» там не ждут, – считает бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев.

– Но там с удовольствием ждали бы деньги Газпрома или Лукойла. Особенно первого – ведь Газпром является спонсором Лиги Чемпионов и широко спонсирует многие другие соревнования.

Если эта госкомпания покинет УЕФА, в Суперлиге будут только рады. А что касается уровня «Спартака» и «Зенита», то его невозможно сравнить с теми 12 клубами, которые вошли в Суперлигу.

По словам Воробьева, даже после ухода сильных клубов из УЕФА нашим клубам не удастся попасть в лидеры.

– Лигу Чемпионов все равно нам не выиграть. Может быть, пару лишних очков на групповом турнире удастся зацепить. Я думаю, клубы уровня «Аталанты» и «Лацио», «Севильи» и «Бетиса» тоже нам, к сожалению, пока ещё не по зубам.

Это уже было доказано играми в Еврокубках с клубами из Болгарии, Хорватии, Бельгии. На России создание Суперлиги никак не отразится. Наша роль – просто смотреть на это, как зритель смотрит «Игру престолов».