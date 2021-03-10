Не устроил коттедж или контракт у Плющенко: Почему Косторная ищет новый дом?

Туда-сюда-обратно. Так можно описать карьеру чемпионки Европы Алёны Косторной. После скандального ухода из группы Этери Тутберидзе в лакшери-школу Евгения Плющенко на Рублевском шоссе она попросилась обратно.

В команде Тутберидзе говорят, что окончательное решение пока не принято, но, кажется, больше в воспитательных целях. Не так-то просто сразу принять того, кто тебя бросил меньше года назад.

Одной из причин, известной только из анонимных источников, стало то, что Плющенко предложил Косторной, неудачно выступавшей на последних турнирах, пропустить сезон. Хотя раньше в школе «Ангелы Плющенко» старались показать, что сделают ставку на чемпионку Европы как на главную звезду.

Коттедж Косторной на территории Плющенко был самым большим среди домов фигуристок, его крыша возвышалась над забором рублевского поместья «Ангелов Плющенко».

Коттедж Косторной в школе Плющенко

– Нет ничего плохого в переходе спортсмена от тренера к тренеру. К этому спокойно относились даже в советское время, – говорит фигурист сборной СССР Валерий Мешков. – Плохо, если после перехода спортсмен начинает критиковать программу и методы работы предыдущего наставника.

В этом смысле Алёне в новом-старом месте могут предъявить претензию.

Уйдя из группы катка в «Хрустальном», она не стала воздерживаться от критики формата тренировок под началом Этери Тутберидзе. Больше всего спортсменку возмущало то, что на занятиях звездам приходится тренироваться вместе с группой малышей. «Такие спортсменки, как я, Аня Щербакова и Камила Валиева, не могут кататься с девочками 2010 года рождения», – говорила фигуристка, которой не хватало на льду личного пространства.

Сказано

«Информация о контрактных обязательствах – неправда. Я работаю со всеми на честном слове и доверительных отношениях». Евгений Плющенко «Контрактами занимаются юристы. У нас есть большой юридический отдел». Яна Рудковская

Нестыковка

Плющенко и Рудковская говорят друг против друга

Самая загадочная тема – контрактные обязательства Косторной перед школой Евгения Плющенко. Постановщик программ в «Хрустальном» Даниил Глейхенгауз сказал, что немедленному возвращению Косторной на лед препятствуют некие финансовые моменты. О том, что Евгений Плющенко заключает договор с воспитанниками, как футболисты с клубами, раньше было неизвестно. Ответы на это у самих боссов Академии Плющенко расходятся.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2021 под заголовком «Почему Косторная ищет новый дом?».