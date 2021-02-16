Карацев сенсационно проходит в полуфинал AO. Он квалифаер из второй сотни рейтинга

Российский теннисист Аслан Карацев (124 ракетка мира) одержал победу над болгарином Григором Димитровым (21 ракетка мира) в четвертьфинале Australian Open. Таким образом россиянин, боровшийся за участие в турнире на квалификации, сенсационно проходит в полуфинал. Впрочем, это стало не только заслугой самого Карацева, но и проблем со здоровьем у его оппонента.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Карацева. Из текстовой трансляции «Чемпионата» следует, что после первого сета Димитров начал допускать много ошибок, а в третьем сете почти перестал играть: «Такое ощущение, что болгарин получил тепловой удар. В какой-то момент он перестал бегать и в концовке совсем бросил бороться», — пишет комментатор. После этого Димитров взял медицинский тайм-аут, но положение исправить не удалось. Отмечалось, что у болгарина наблюдались проблемы со спиной, к концу матча он «почти не бегал».

«Заслуга Карацева, что Димитров сломался и так сыграл последние два сета», — считает Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Однако он добавляет, что Карацев продемонстрировал хорошую игру.

В полуфинале Карацеву предстоит встретиться с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Очевидным фаворитом в этом противостоянии является Джокович, однако в третьем круге он повредил брюшные мышцы и чуть не проиграл тот матч, однако после этого он сумел выйти на корт и одержал уверенную победу над канадцем Милошем Раоничем. Как писали СМИ, Джокович сделала МРТ и знает, что с ним, однако не распространяется об этом и решил побороться из-за статуса турнира, не будь это мейджер, он бы снялся, говорил первая ракетка мира. Отдельные комментаторы беспокоятся, что решение играть с травмой может сказаться на оставшейся части сезона.

Другим рекордом Открытого чемпионата Австралии в этом году стал факт появления двух россиян в полуфинале — такого не было ни разу за всё время. Кто именно станет вторым россиянином пока неясно, за это право сразятся Даниил Медведев и Андрей Рублев. Последний попал в четвертьфинал из-за отказа Каспера Рууда после двух проигранных сетов.