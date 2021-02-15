Надаль попал в 1/4 финала, не отдав ни сета. На него выходит пара Рублев-Медведев

Окончательно определен список теннисистов, которые сыграют в четвертьфинале Australian Open. Последним в их числе стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в трех сетах итальянца Фабио Фоньиони.

За право пройти в четвертьфинал Надаль, который с начала турнира не проиграл ни одного сета, поборется с пятым сеяным греком Стефоносом Цицапасом, а в полуфинале выйдет на победителя пары россиян Даниил Медведев — Андрей Рублев.

Во второй части турнирной таблицы за выход в полуфинал сразятся травмированный (он не раскрывает, сколь серьезна травма) в третьем круге Новак Джокович и немец Александр Зверев, а также неожиданно прошедший на столь позднюю стадию квалифаер Аслан Карацев и болгарин Григор Димитров.

Как рассказал Медведев, который может вскоре встретиться с Надалем, он считает «потрясающими» достижения «Большой тройки» (Надаль, Джокович и Федерер), каждый из которых побил некогда большой рекорд Пита Сампраса, «уничтожив» его. У Сампроса было 14 «Больших шлемов», у Джоковича — 17, а Надаль и Федерер уже набрали по 20 мейджеров и не намерены останавливаться на достигнутом.

«Я чувствую, что являюсь одним из топ-игроков мира. Однако у меня нет титулов на турнирах "Большого шлема". Представьте: чтобы мне добраться до 20 титулов, нужно каждый год выигрывать все мэйджоры. Пять лет подряд нужно побеждать на этих турнирах, обыгрывая потрясающих соперников в пятисетовом формате и не получать травм. Это просто невероятные цифры. Для меня "Большая тройка" — это величайшие игроки в истории тенниса», — признается Медведев (цитата по «Чемпионату»).