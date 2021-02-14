"Не знал, выйду на корт или нет": Джокович прошел в 1/4 финала, несмотря на травму

Первая ракетка мира Новак Джокович одержал свою юбилейную трехсотую победу на турнире «Большого шлема». До него это удалось лишь одному теннисисту — Роджеру Федереру.

В четвертом круге Australian Open серб обыграл канадца Милоша Раонича со счетом 7:6, 4:6, 6:1, 6:4, даже несмотря на то, что в прошлом матче против Тейлора Фритца получил серьезную травму брюшных мышц и чуть не проиграл, отдав американцу два сета. Он мог сняться, но физическое состояние позволило ему сразиться с Раоничем, хотя лидер рейтинга признается, что отказался бы, не будь это мейджор: «Если бы это был не "Большой шлем", а любой другой турнир, я бы, определённо, снялся. Но это "Шлем", и я хочу сделать всё возможное и попытаться восстановиться. До того как завершить разминку, не знал, выйду на корт или нет. Когда разогрелся, всё было нормально. Состояние неидеальное, но мне не на что жаловаться. Я выиграл у отличного игрока», — приводит его слова «Чемпионат».

В четвертьфинале Джоковичу предстоит встретиться с немецким спортсменом Алексаном Зверевым, а в полуфинале он может сыграть с неожиданно вырвавшимся на вторую неделю чемпионата россиянином Асланом Карацевым, однако для этого и сам Карацев должен сперва пройти болгарина Григора Димитрова, с которым они ранее не встречались ни разу.