Рублев встретится с Медведевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии

Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда, а Даниил Медведев американца Маккензи Макдональда на Australian Open.

Встреча Рублева с Руудом в Мельбурне в рамках четвертого круга турнира закончилась со счетом 6:2, 7:6. Медведев победил соперника из США с результатом 6:4, 6:2, 6:3.

Таким образом, оба россиянина вышли в 1/4 финала, теперь им предстоит сразиться друг с другом.

Это второй русский четвертьфинал в истории отечественного мужского тенниса на турнире «Большого шлема», отмечает «Чемпионат». Первый был на US Open – 2020, когда Даниил Медведев встретился также с Андреем Рублевым.

Рублев впервые в своей карьере вышел в восьмерку лучших игроков Australian Open. Помимо этого, он оказался десятым российским теннисистом из попавших в восьмерку лучших в Австралии.