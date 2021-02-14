"Это фантастика": Квалифаер из РФ отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в 1/4 финала AO

Российский теннисист Аслан Карацев прошел в четвертьфинал Australian Open, несмотря на то, что попал на турнир только благодаря квалификации, то есть проведя серию матчей борясь за право поучаствовать в турнире. Это первый такой случай за последние 10 лет.

В четвертом круге Каратцев сумел одержать победу над 20-м сеяным Феликсом Оже-Альяссимой, хотя вначале проигрывал 0:2 по сетам. В итоге он выиграл со счетом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. За право выйти в полуфинал ему придется сразиться с болгарином Григором Димитровым в трех сетах обыгравшим третью ракетку турнира Доминика Тима.

«То, что сделал Карацев, это фантастика, потому что он у нас достаточно возрастной спортсмен, был все время около сборной», — комментирует победу российского спортсмена президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев (цитата по ТАСС). Он считает подобный отыгрыш «настоящим подвигом» и отмечает в прогрессе Карацева роль белорусского тренера. Он также полагает, что с Димитровым играть ему будет легче.

Сам же Карацев, говоря о прошедшем матче отметил, что первые два сета ему понадобились, чтобы найти подход к сопернику: «Чувствую себя хорошо. Конечно, немного устал, но что поделать. Вложил всё в этот матч», — поясняет он, отмечая, что будет готов к следующему кругу.

После поражения Карена Хачанова в третьем круге в сетке остаются ещё два россиянина: Андрей Рублев и Даниил Медведев, которые в случае успеха в четвертом круге сразятся друг с другом за право выйти в полуфинал, где их соперником может стать вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, за три матча не отдавший соперникам ни одного сета.