Спортивный арбитраж запретил России участвовать в Олимпиадах до конца 2022 года

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, к которому Россия апеллировала после решения Всемирного антидопингового агентства о временном отстранении страны от Олимпийских игр, мера признается законной. Спортсмены Российской Федерации до 16 декабря 2022 года не смогут выступать под национальным флагом.

Также в течение двух следующих лет Россия лишена возможности принимать на своей территории чемпионаты мира, а также Олимпийские и Параолимпийские игры.

Санкции в отношении российских спортсменов связаны с допинговым скандалом вокруг Олимпиады 2014 года в Сочи. По версии WADA, российские спецслужбы тогда были замешаны в системном сокрытии следов допинга в анализах спортсменов. Также у организации возникали вопросы к переданной российской стороной базе данных московской антидопинговой лаборатории — расследовательская группа нашла в ней следы намеренных манипуляций с данными. Это признавал и тогдашний глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Вскоре он был уволен с занимаемой должности в формально независимом от властей РУСАДА.

Отметим, что на футбольную и хоккейную международные федерации FIFA и IIHF решения WADA не распространяются. Они могут игнорировать подобные распоряжения Спортивного арбитража.