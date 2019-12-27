Ганус назвал бесперспективной попытку оспорить решение WADA в CAS

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус предположил, что попытка оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде бесперспективна.

Тем не менее пакет документов, необходимых для обращения в суд, будет доставлен в офис WADA 31 декабря. В случае, если рассмотрение дела обойдется без сложных технических экспертиз, результат может быть известен уже весной 2020 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Юрия Гануса.

РУСАДА лишилась статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу 9 декабря по решению WADA. Причиной тому стали факты о манипуляции данными московской антидопинговой лаборатории.