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Ганус назвал бесперспективной попытку оспорить решение WADA в CAS

Общество - Спорт
17:12, 27 декабря 2019

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус предположил, что попытка оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде бесперспективна.

Тем не менее пакет документов, необходимых для обращения в суд, будет доставлен в офис WADA 31 декабря. В случае, если рассмотрение дела обойдется без сложных технических экспертиз, результат может быть известен уже весной 2020 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Юрия Гануса.

РУСАДА лишилась статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу 9 декабря по решению WADA. Причиной тому стали факты о манипуляции данными московской антидопинговой лаборатории.

Теги: #Допинг-скандалы

Рубрика: Спорт

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