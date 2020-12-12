Петерс Покровскис: Почему "Нефтехимик" тонет, а Буцаев – нет?

Обозреватель Sobesednik.ru – о проблемах, преследующих нижнекамский «Нефтехимик» в сезоне 2020/21.

Вратарь нижнекамцев Константин Барулин, приехав на лавку вместо шестого полевого, попил водички, смачно сплюнул на лед, затем втянул голову в плечи и еще и шлем обратно надел, лишь бы посильнее отгородиться от происходящего. Только что его команда, которая первой открыла счет, а затем еще раз выходила вперед, 2:1, уже начала уступать – 2:3. Пройдет еще немного времени, и спартаковец Цыплаков отправит шайбу в как раз покинутые Барулиным ворота, установив финальный счет.

Чуть ранее главный тренер Вячеслав Буцаев рассказывал в большом интервью о состоянии дел в команде. Тогда его сетования на то, что с прошлого сезона в команде осталась буквально одна пятерка, и коллектив приходится строить заново, выглядели сносными. Но аккурат в день поражения «Нефтехимика» от «Спартака» нижнекамцев обходит даже собранный летом с миру по нитке «Куньлунь»… И «волки» Буцаева опускаются на последнее место.

Не надо быть экстрасенсом, чтобы понять нынешнее состояние в команде, но лучше всего здесь привести короткую реплику защитника Алексея Волгина, которого я попросил после игры объяснить один из игровых эпизодов – тогда он упал за воротами и едва не привез гол. И он с такой горькой и глубокой обидой в голосе ответил «Да свой же шайбой попал!» И буцаевские послематчевые «не хватило концентрации» и «индивидуальные ошибки» пусть и звучат уже традиционными, заезженными, даже кому-то надоевшими, но по сути являются правдой.

Буцаева уже устали костерить болельщики; против него, кажется, устали делать медиавбросы: сначала были про просто отставку – не сработало, теперь похитрее, про кумовство (в команде играет сын Вячеслава Буцаева, Дэниэл, а еще сын тренера вратарей, Валерия Иванникова, Евгений) – но тоже пока не работает, тренерскую бригаду все не снимают и не снимают. Но почитать то самое небольшое интервью между строк, и все на поверхности. «Комплектование» – «не от нас зависело»; «легионеры» – «не хватало средств», «возвращение (свободного нынче бомбардира) Падакина» – «не рассматриваем». По всему, у менеджмента «Нефтехимика» стоят более важные задачи, чем приличные результаты; а недешевого, как стоит полагать, форварда Брендана Макмиллана, подписали в надежде оттянуть момент, когда те самые результаты станут совсем уж неприличными.

Не так давно о будущем «Нефтехимика» вообще открыто говорили с сомнениями; и в целом для дотационного клуба; да еще и одного среди нескольких топовых в одном регионе, в разных видах спорта; да еще при нынешней внешней ситуации… В общем, нет причин, чтобы эти сомнения снимать. И смотришь на задолжавший игрокам «Амур», или вспоминаешь долго барахтавшийся в долгах и наконец почивший в бозе «Адмирал», а то и заглядываешь в ВХЛ к легендарным «Ладе», новокузнецкому «Металлургу», «Химику» – и понимаешь, что даже на последнем месте не так плохо, как может показаться…