Петерс Покровскис: Чего боится "Нефтехимик"

Обозреватель Sobesednik.ru — о матче московского «Спартака» и нижнекамского «Нефтехимика» (3:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

Новый главный тренер (а точнее, все еще исполняющий обязанности главного) «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев в подтрибунном помещении, улыбаясь, обнялся с другим и. о. — главного тренера «Спартака» Игорем Улановым. Но, кажется, это была единственная теплая эмоция кого-либо из всего состава «Нефтехимика» в этот вечер.

Тот же Буцаев после первой пропущенной шайбы с минуту не сводил взгляд с видеокуба, пока там не закончили показывать повторы гола со всех возможных ракурсов. На выходящих из раздевалки игроков «Нефтехимика» нет лица. Ну а на главного героя нижнекамцев — вратаря Илью Ежова, который бредет самым последним — и вовсе больно смотреть. Он только что на голове не стоял, не раз и не два спасая свою команду; дотянул до буллитов, но там больше повезло его визави Александру Трушкову…

Прямо перед новогодними праздниками «Нефтехимик» уволил с поста главного тренера Андрея Назарова. Но тут же зачем-то ввел его в совет директоров. Следом прошла информация, будто бы уже в следующем сезоне клуб попадет в ВХЛ, где станет фарм-клубом казанского «Ак Барса». Хотя у того там и так есть «Барс» и альметьевский «Нефтяник».

Понятно, почему игроки избегают общения с прессой — в такой-то эмоциональной тряске, когда не поймешь, что тебя ждет впереди, и когда иным коллегам приходится, чтобы продолжать зарабатывать, разъезжаться по Даниям да Кореям. По странному совпадению и пресс-атташе клуба весь game night, в по сути святой для работы пресс-службы вечер, не брал мобильный.

Десять лет назад, во время второй в истории финальной серии Кубка Гагарина, тот же «Ак Барс» в полном составе дал обет молчания. Как корреспонденту мне было огорчительно, что меня лишают одного из фронтов работы. Но как для обозревателя — это лучший показатель серьезности ситуации и отношения к ней, как бы она ни повернулась. Ведь нынче даже неясно, в каком из этих случаев ставки выше...