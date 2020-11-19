Что случилось с Йори Лехтеря: Лучший бомбардир КХЛ замолчал? Или заговорили другие?

Обозреватель Sobesednik.ru — о Йори Лехтеря (5+24 очков), который впервые за месяц остался без баллов за результативность.

«А-а-а», — машет рукой в ответ на мой вопрос нападающий «Северстали» Кирилл Капустин: я спросил, знает ли он, что его команде, несмотря на поражение от «Спартака» в овертайме (4:3) этим вечером удалось сдержать лучшего бомбардира «красно-белых» и всей лиги. «Пусть бы забил, что ли, но мы бы выиграли», — продолжает Капустин. «Вы как-то специально его сдерживали?» Кирилл морщится, качает головой и снова рубит воздух ладонью плашмя. Думаю, российский форвард бы и свой забитый «Спартаку» гол отдал в довесок к виртуальному голу Лехтеря — в обмен на два очка для команды…

Но что, собственно, случилось? Может, «Северстали» повезло: в этой встрече финн был сам не свой. Бросал — смотрю в протокол — больше всех, но опасностью не запомнился. Результативной борьбой не отметился. Обостряющими передачами — напрягаю память — партнеров не баловал. Даже хваленых вбрасываний выиграл меньше половины. В той же предыдущей игре с «Витязем», где Лехтеря заработал ассистентский дубль, сперва он сам выцарапал в борьбе шайбу для голевого паса, затем помог сделать то же Сергею Широкову и отправил того на рандеву с вратарем. И кого ни спроси, те осторожничают в оценке достижений легионера. Да вот, хотя бы Алексея Бадюкова в спартаковской предматчевой программке прочитать — тот напоминает про прошлый сезон нападающего в СКА: как партнер Ткачев получил травму, бомбардир сник.

Но с другой стороны — вообще-то, перед нами, во-первых, нечастое явление, когда лучший бомбардир представляет клуб не из самой-самой верхней части таблицы. Это наверху что командные победы, что твои голы и передачи, как на конвейере: подбор игроков, как правило, такой, что ты на коне с любыми соперниками, с любыми партнерами… А тут, если не ты, то всегда ли будет кто-то еще? Ну и во-вторых, вообще-то мы же не о голеадоре, а об ассистенте. Который, если засушится игра у партнеров — и сам от жажды, скорее всего, страдать станет. Cейчас-то, кстати, партнеры чуть не подкачали: ведя к 23-й минуте 3:1 успокоиться и в итоге чуть не отдать игру — тут, казалось бы, и комментарии излишни?

Да и сезон мало того, что длинный, так еще и по известным причинам странный. И значит, Лехтеря вполне легально может так замолчать еще не раз, и не два; и не на матч, и не на два-три (которые пока составляют его антирекорд) — так и затем совершенно неожиданно воспрять. И незачем так орать, как говорил один мультяшный герой. Ну и наконец: вот же, в эту самую дату молчания Лехтеря, дублем выстрелил Максим Цыплаков из номинально четвёртого звена — это разве не повод говорить о хорошей альтернативе, грамотном подходе и, стало быть, высоком командном потенциале?