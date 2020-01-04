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Вице-капитан "Адмирала": Обгоняем тех, у кого денег в несколько раз больше

Общество - Спорт
20:37, 04 января 2020

Нападающий Александр Мерескин дал большое эксклюзивное интервью Sobesednik.ru.

Хоккеисты «Адмирала» (Владивосток) — и так рекордсмены по числу времени, проведенного в полетах, а теперь, наверное, установили еще одно «достижение». 1 января команда не смогла вылететь на матч с «Авангардом» — рейс в Москву был перенесен аж на сутки. В итоге команда прибыла на арену только 3 числа, причем буквально за пару часов до стартовой сирены.

О том, что же случилось в аэропорту на самом деле, как это повлияло на подготовку к игре и последующий разгром (4:1), а также об эффективных методах главного тренера команды Сергея Светлова, секретах адаптации и восстановления организма, ложных стереотипах о Дальнем Востоке и многом другом — вице-капитан «Адмирала» Александр Мерескин:

— Что, все-таки, за ЧП случилось у вас с вылетом?

— Самолет пошел на рулежку, но вдруг остановился. Объявили, что техническая неисправность и всех высадили. Сначала ждали информации до 11 часов утра, затем до часу дня… В итоге сказали, что вылета не будет, и что он переносится на следующий день на 11 утра. 

— То есть не в том дело, что погода, например, подкачала?

— Нет. Грубо говоря, ждали какую-то запасную часть из Москвы, насколько я понимаю. А она должна была прибыть на другом рейсе.

— Вернулись по домам, к семьям?

— Да, продлили новогодние праздники, если так можно сказать. (Улыбается.)

— Попадали когда-нибудь в подобные ситуации?

— Нет. Максимум, что случалось — вечерний вылет задерживался до утра.

— Как изменилась подготовка команды в связи с этим ЧП?

— Приземлились, приехали в Балашиху, быстро баулы разобрали, и все — вперед.

— А во Владивостоке? Или, может, в самолете отжимались?

— (Улыбается.) Нет, ничего.

— Тренер команды Николай Пронин, как главный по физической подготовке, наверняка что-то советовал?

— Да, чуть поагрессивнее была разминка — что «сухая», что ледовая. Растяжке особое внимание уделили — много опасностей после такой дороги, можно получить травму, мышцы же не очень готовы… Но времени все равно не очень много было, чтобы что-то кардинально изменить. 

— Кофе больше обычного выпили перед игрой?

— Ну, да, кто-то налегал (улыбается). Ну, и помимо кофе еще кто что любит — энергетики, например.

— Шоколадок побольше, бананов?

— Да-да, шоколад, и сэндвичи быстро привезли, как раз успели перекусить.

— Какой был план на игру с «Авангардом» в связи с ЧП — сразу попытаться их поддавить, или наоборот, выждать?

— Хотели начало провести аккуратно, потому что ясно было, что соперник захочет воспользоваться ситуацией. Но удаления эти… Честно говоря, когда мы выстояли в первом периоде две минуты три на пять, то появилась уверенность, что все в итоге будет нормально. Понимали, что получили хорошее подспорье эмоциональное. Но...ждали немножко другого, конечно.

— В частности, не такой открытой игры, какая получилась?

— Не знаю. Конечно, ожидали игры активной, но тут сложно сказать, какой она была — активной или нет, потому что сразу удаления пошли. 

— Ваш вратарь Трушков не сетовал, что, может, из-за инцидента с самолетом прозевал первую шайбу, или там действительно ему обзор закрывали?

— Нет, не на эту тему ничего не говорил.

— А скорое удаление за нарушение численного состава — это тоже не от потери концентрации?

— А одного удаления, по-моему, не должно было быть, насколько я видел. Хотя судьям виднее. Но нет, я так не думаю. Даже будучи в тонусе, случается, все ошибаются. Не знаю — может, это наоборот от сильного желания — все хотят выскочить на лед побыстрее, схватить шайбу… 

«Много нюансов по режиму — пропустить тренировку, сделать занятие ночью...»

— КХЛ сейчас открывает бюджеты клубов. Как вы к этому относитесь?

— К открытию общих бюджетов — положительно. К открытию зарплат игроков — отрицательно.

— Вы в курсе, что играете в одной из самых крутых команд по соотношению бюджета и результата?

— Естественно! Сто процентов, конечно. Мне кажется, даже в самой крутой команде! (Смеется.) Обгоняем даже тех, у кого денег в несколько раз больше.

— Как думаете, почему так?

— Всем ребятам есть, что доказывать. Получилось такое соотношение в коллективе: и молодые хотят себя проявить, и кто постарше — доказать, что еще могут играть на высоком уровне несколько лет. И еще все грезят плей-офф, это прямо каждый день в раздевалке чувствуется. И поэтому в каждой игре все выкладываются и стараются приносить результат. Правда сейчас буксуем чуть-чуть, и, честно сказать, очень переживаем из-за этого.

— Слушайте, ну вы так говорите, как будто в ваших прежних командах как-то по-другому было…

— Знаете, здесь у всех прямо какой-то голод, все действительно как-то по-другому. В других командах ты выходил, такой спокойный, чересчур уверенный… Даже не знаю, как это точнее объяснить. Хочется назло всем что-то доказать, что ли…

— Ну, это тренерская работа Сергея Светлова, или не только?

— Ну, и тренеров, и руководства, и коллектива в целом. Потому что внутри коллектив очень крутой у нас. Без такого уважения друг к другу, без такой поддержки ничего такого, конечно, не получилось бы. Команда наша — единое целое, это можно сказать точно совершенно.

— Три главных принципа работы, которые вы увидели у Светлова, и не видели у других тренеров?

— Дисциплина, выполнение тренерского задания — это сто процентов. Еще он понимает специфику Дальнего Востока, знает, когда игрокам нужно лишний раз отдохнуть, дает это где-то. Ну и коллектив подбирает крепкий, хороший. Вот, прямо нет плохих людей в команде у нас.

— Может быть, специальная фармацевтика, антиджетлаговские витаминчики?

— Да нет. Повторюсь, именно по режиму много нюансов: где-то подгадать с временем, где-то пропустить тренировку. Именно по режиму где-то дать перестроение — по местным часам пожить, где-то наоборот; где-то ночью занятие сделать, где-то днем…

— Очень актуальный вопрос для новогодних праздников — главные принципы восстановления организма от знатоков правильного восстановления?

— Меньше пить! (Смеется.)

— Так, засчитано. Еще?

— После — больше пить воды. И хорошо спать, конечно!

«Хоккеисты приезжают во Владивосток полусонными — не видят ни красот, ни прелестей»

— Блиц. Когда вы перестали верить в Деда Мороза?

— Давно-о-о.

— Помните этот момент?

— Нет, это не произошло так, что «О, все, больше не буду праздновать». Не знаю, как-то само по себе пришло понимание, что, все-таки, это родители кладут подарки под елку.

— Лучший новогодний подарок, который вы когда-либо получали?

— Блин… Так, сейчас… (Долгая пауза.) Может, лишний выходной? (Улыбается.)

— То есть это не материальное? Может, клюшка или коньки в детстве?

— Да нет, ничего такого.

— Может, приятная новость о пополнении в семье?

— Ага, вот, у меня первая мысль как раз была об этом — но нет, другие времена года были. (Смеется.)

— Балашиха или Омск?

— Омск. Потому что это, все-таки, город, где сильнее любят хоккей. Омск — это «Авангард». Нет, здесь [в Балашихе] круто, сегодня аж пять с половиной тысяч человек пришло. Но это просто разные, несравнимые элементы.

— Главный ложный стереотип о Дальнем Востоке?

— Что это очень далеко. А на самом деле Владивосток — город очень крутой. Там очень красиво! Просто все [хоккеисты] приезжают туда в полусонном состоянии, ничего не видят, ни всех красот, ни всех прелестей этого города.

— Что должен увидеть каждый, кто там побывает?

— Остров Русский, сопки, море, закат, рассвет, сходить на рыбалку… Сверни километр — там море, еще — там залив, опять — там снова море. Летом вообще шикарно.

— Допустим, вы завершите карьеру во Владивостоке. Останетесь там жить?

— Поскольку я из Москвы, то, конечно, вряд ли. А так — он для меня в топе российских городов.

— В чем КХЛ точно круче, чем НХЛ?

— (Долгая пауза.) Не знаю, я же не играл в НХЛ…

— А на компьютере?

— (Улыбается) Блин, на компьютере — только в детстве, а потом в эти приставки — вообще нет. Может, лучше пусть ответят ребята, которые играли в НХЛ?

— А мне интереснее спрашивать как раз тех, кто не играл!

— А как это?

— Ментальность, представления, стереотипы!

— Хм. Ну, наверное, так: там все как-то больше на публику, больше как шоу, а здесь все более искренне, все родное, свое… Это ближе русской душе!

Теги: #Хоккей

Рубрика: Спорт

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