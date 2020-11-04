Война с Тутберидзе и свадьба с Рудковской: 8 хайповых поступков Плющенко

3 ноября исполнилось 38 лет самому знаменитому российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Его популярность складывалась не только из побед и золотых медалей.

Воевал с Алексеем Ягудиным

Алексей Ягудин // Фото: Global Look Press

Сейчас в это трудно поверить, но был период, когда два вечных конкурента неплохо общались между собой. Сближение произошло в 2006-м во время тура по Корее, в котором участвовали оба фигуриста. Ягудин описал его в своей книге «Напролом»:

«Той осенью 2006 года я получил возможность лучше узнать Плющенко. Мы 12 недель провели вместе в одном проекте, а в сентябре еще и слетали на шоу в Корею. Там сели, выпили по рюмочке, поговорили. Если раньше я уважал Женю как спортсмена, то теперь проникся к нему симпатией̆ как к человеку».

После этого опять наступил период охлаждения. Надежда на примирение окончательно рухнула после Олимпийских Игр в Сочи 2014 года, когда Евгений снялся с турнира перед самым выступлением из-за травмы спины. К тому времени это была его четвертая Олимпиада. За то, что Евгений не дал дорогу более молодым и здоровым, его критиковали все, и в первых рядах, конечно, Алексей Ягудин.

Снимался в спорной рекламе

скриншот рекламного ролика

В 2003-м серебряный медалист Олимпиады снялся в рекламе конфет «Чупа-Чупс» с незабываемым слоганом «Что сосут чемпионы?»

По сюжету после этого вопроса Евгений объясняет, что глюкоза, которая содержится в конфетах, помогает ему сконцентрироваться перед каждым выступлением. Затем следует песня:

«"Чупа-Чупс" – ты всегда со мной, "Чупа-Чупс" всегда беру с собой. "Чупа-Чупс" ты для себя открой. "Чупа-Чупс" – он вкусный такой».

Позже Евгений объяснял, что для него было очень важно получить личного спонсора: «А так как я вообще-то сладкоежка, я в принципе был не против».

Издержки выразились в том, что реклама возмутила активистов «Молодой гвардии Единой России», когда Евгений занимал должность в Заксобрании Петербурга (с 2007-го по 2011-й). По их мнению, появление в таком видео нанесло ущерб репутации органа власти.

Часто травмировался

Евгений 6 раз вынужден был сниматься с соревнований из-за травм. В 2005 году участвовать в Чемпионате мира помешали боли в спине, в 2010-м подвело колено.

При этом фигурист не всегда отменял выступления в ледовых шоу.

За несколько минут до начала личного турнира на Олимпиаде в Сочи Плющенко снялся, почувствовав боль во время разминки. Как впоследствии выяснилось, сломался один из шурупов, удерживавший межпозвоночный имплантат.

Три месяца спустя Евгений возобновил выступления в коммерческих прокатах.

— У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде сложно. Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Но я уже наелся, — сказал фигурист «Матчу» в 2017 году.

Женился на Яне Рудковской

Плющенко и Рудковская // Фото: Global Look Press

Роман с продюсером Димы Билана закрутился в 2008 году на фоне подготовки к выступлению на Евровидении. Жених и невеста, любящие всегда быть в центре внимания, оказались созданы друг для друга.

По признанию самой Яны Рудковской, секс у них случился уже через 8 часов после знакомства. Плющенко и Рудковская делают все, чтобы оставаться главной парой глянцевой России. По словам тех, кто следит за светской хроникой, в бытовых вопросах явно доминирует Яна. Ее речь узнается даже в постах Евгения в Инстаграме. Например, когда нужно едко ответить Этери Тутберидзе:

«К мнению и даже критике Татьяны Анатольевны Тарасовой надо прислушиваться. Если уметь, конечно, слушать, а не надувать губки…»

Раскрутил Гном Гномыча

Евгений, Яна и Гном Гномыч // Фото: Instagram

Общий сын пары – Саша Плющенко, который уже никогда не отделается от прозвища Гном Гномыч, по утверждениям самой Рудковской, зарабатывает 12 миллионов в год. Все за счет активности в Инстаграме (который ведет та же Рудковская). Сашину жизнь родители сделали достоянием общественности, ну или, по крайней мере, 583 тысячи подписчиков. Открытость быстро привела к скандалам. Анализируя ежедневно выкладываемые фото и видео, издание «СтарХит» заподозрило у Саши синдромом Аспергера и обратилось к специалистам за комментариями. Родители ответили готовностью подать в суд.

Гном Гномычу пришлось даже требовать внести закон, который бы запретил журналистам писать о детях без согласия родителей. Видеообращение к «любимому» президенту Владимиру Путину было записано от лица самого Саши Плющенко (хотя в его 7-летней жизни никаких других президентов ещё не было).

Брал большие деньги за тренировки

В 2017 году Евгений Плющенко объявил об открытии школы имени себя. Каток тренировочного центра «Ангелы Плющенко» расположился недалеко от Рублевского шоссе. Цены на занятия оказались просто космическими.

Самая дешевая программа подготовки стоила 60 тысяч рублей в месяц, а повышенная – вдвое больше. Сам Евгений Плющенко проводит тренировки только с лучшими учениками или теми, кто заплатит максимальную цену (если, конечно, это укладывается в график его гастролей).

Уводил спортсменов у Этери Тутберидзе

С 2017 года к Евгению Плющенко из группы Этери Тутберидзе ушли семь фигуристок, включая лидеров - Алену Косторную и Александру Трусову. К 2020 году конфликт достиг апогея – к «Ангелам Плющенко» из «Самбо-70» начали переходить даже тренеры и перспективные дети.

Терпение в другом лагере лопнуло. Команда Тутберидзе опубликовала гневный пост в соцсетях, положив начало долгой Инстаграм-войне между двумя школами:

«Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему, — говорится в посте. — Ваши периодические попытки купить (в прямом смысле этого слова) готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе».

Агитировал за поправки Конституции

кадр из ролика, рекламировавшего поправки в Конституцию

До недавнего времени скандалы вокруг имени Плющенко освещались только в спортивных разделах СМИ. После того, как вся семья – Евгений, Яна и Саша, снялась в агитационном ролике за поправки в Конституцию, обсуждение вышло на общественно-политический уровень.

Алексей Навальный назвал в Твиттере съемки «постыдной и бессовестной эксплуатацией несчастного ребенка», а в Инстаграме написал, что «несчастному ребенку» достались «алчные бессовестные родители». Спортсмен предложил активисту разобраться «по-мужски».

Перепалка не закончилась ничем.

38-летний Евгений Плющенко, месяц назад в третий раз ставший отцом, сейчас, как Карлсон, в самом расцвете сил. Так что продолжение следует...

Иван Козлов