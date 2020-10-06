Фигурист снова стал отцом. У олимпийского чемпиона рождаются сыновья каждые 7 лет.

Новорожденного назвали Арсением Евгеньевичем. Кажется, его судьба уже определена. Два других сына Плющенко с головой в спорте.

Фото: Instagram

В основном все знают Гном Гномыча – самого популярного ребенка российского Instagram. В свои 7 лет он обращается напрямую к Владимиру Путину, снимается в роликах о поправках к Конституции и зарабатывает по 12 миллионов в год. По словам мамы – Яны Рудковской, – сумма складывается из контрактов с магазином игрушек и производителями зубной пасты. Кроме того, Александр Евгеньевич выступает в ледовых шоу.

Старший сын Егор, рожденный от первой жены Плющенко Марии Ермак, носит фамилию матери и живет в Санкт-Петербурге. Он не очень часто появляется в Instagram Плющенко. Несколько лет спортсмен поздравлял старшего сына, используя одну и ту же фотографию. Правда, в последнее время ситуация изменилась – фигурист взял обоих сыновей на Мальдивы. Сейчас 14-летний Егор, как рассказывает Плющенко, увлекается не только фигурным катанием, но и президентскими видами спорта – дзюдо и самбо. А также участвует в заездах на кроссовом мотоцикле. Возможности для этого есть: дедушка Егора по материнской линии – известный в Санкт-Петербурге бизнесмен. Да и у самой Марии Ермак есть опыт в бизнесе. На ее имя зарегистрировано два деловых проекта в Санкт-Петербурге в области гостиничного бизнеса и недвижимости.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №38-2020 под заголовком «Плющенко исполнил тройной... беби-бум».