Петерс Покровскис: Лучший сезон "Вышки"?

Обозреватель Sobesednik.ru – о старте нового сезона в Высшей хоккейной лиге и матче «Звезды» и «Химика».

В ЛДС ЦСКА в масштабах всего шеститысячного дворца привычно малолюдно; но на самом деле, в сравнении с обычной посещаемостью «вышки» – масса зрителей, человек под 400 точно. Может, совпадение, а может они уже просто знают: здесь в эпоху массовых ограничений можно чувствовать себя более свободно. Да, на входе проверяют температуру; да, линейные судьи – странное зрелище – работают теперь в латексных перчатках; да, первые ряды загорожены-обклеены скотчем; но остальные, в том числе персонал арены, хоть и в масочках, но либо сдвинутых на рот, либо вообще на подбородок, а то и вообще без.

В числе главных «саботажников» режима, конечно, перекаченные девочки – им, кажется, вообще хоть бы что, и чума не страшна. Подруги (многим для жен просто рано по возрасту) хоккеистов и просто охотницы знают: закроешь личико – весьма сильно снизишь шансы. Только скаутов и агентов, которые нередко все же наведываются за талантами и потеряшками второго эшелона, особо не видать. И еще нестыковка разве что в том, что в фойе теперь повсеместно стоят кулеры – удобно, но нынче глазу куда привычней диспенсоры с обеззараживающей жидкостью.

Команды на удивление бодры, а для начала сезона, когда от штанги и кроссов у спортсменов, как правило, еще дрожат конечности – так и подавно: лед плавится, борта трещат, голова соображает молниеносно и умные передачи то и дело режут лед изящной геометрией. Короче, соперники двигаются и борются так, как будто все они целое лето сидели на курсе оздоровительного питания MFKitchen; я сам пробовал – посвежел, пободрел, словно в сорвавшемся из-за известных событий отпуске таки побывал. Хотя понятно, система подготовки к новому сезону перекарежилась, перекувыркнулась и, мягко говоря, сдвинулась – сейчас не поймешь, кто из команд на какой стадии нагрузки и какой план на сезон вообще имеет.

Но вот что важно – если в КХЛ то и дело приходят сообщения о новых вспышках, группах заболевших и перенесенных-отмененных матчах, в Высшей лиге ситуация на удивление стабильна. Да, случались и отмененные предсезонные товарищеские игры, и целые турниры срывались, а бывало соревнование и вообще калечилось посреди своего розыгрыша. Часть хоккеистов, впрочем, все еще не в строю под пеленой с названием «ОРВИ», которая непонятно куда вывернет; но, похоже, большинство тут все равно отболело и откарантинилось.

Оттого пока не удивляет одновременно лидерство «Тамбова» и последнее место привычного топа, тольяттинской «Лады»: по паре игр всего прошло, да и календарь в этом году тоже своеобразный, круговой, где каждый с каждым. При этом необычно, что впервые за несколько лет не понимаешь, кого хотя бы примерно на каком месте увидишь по итогам «регулярки».

В общем, если вы еще не болеете за какую-либо команду Высшей лиги, то выбирайте, говоря по-заграничному, фарм-клуб своих любимцев из КХЛ: думаю, из-за внешних обстоятельств у них нынче будет особенно много пересечений и взаимных содействий. Если уже да – вы счастливчик, этот сезон будет особенно жарким; возможно, лучшим за последние годы.