Ларионов разгонит ветеранов: Тренером сборной стал борец с хоккейной коррупцией

Звезда советского хоккея и НХЛ Игорь Ларионов занял место тренера молодежной сборной после того, как Валерий Брагин переместился оттуда в главную команду (по традиции возглавив еще и питерский СКА).

Интересно, что об этом стало известно в день 90-летия со дня рождения Виктора Тихонова, которому Ларионов посвятил знаменитое открытое письмо в «Огоньке» в конце 80-х. До этого методы работы советского тренера, приближенного к КПСС, не обличал никто.

Еще одно заявление Ларионов сделал уже в этом году – после проигранного финала молодежки в Чехии: «Молодежная хоккейная лига – это коррупция страшная! Высшая лига – коррупция страшная! КХЛ – засилье ветеранов. С матчей КХЛ обычно ухожу досрочно, кажется, что теряю драгоценное время».

Как раз за неделю до этих слов молодежка СКА расторгла контракт с Игорем Ларионовым-младшим. Вряд ли это могло сильно порадовать отца.

Теперь омоложение российского хоккея во многом зависит от него.

– В последние годы Ларионов был больше известен как агент, но очень хорошо проявил себя на молодежном чемпионате мира в Чехии, – говорит двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. – Было понятно, что он примет молодежку, как только Брагина позовут в первую команду. Наверное, это давно уже надо было сделать. Хоккеисты главной сборной знают его и доверяют. Я верю в этот дуэт.

Досье

Кто теперь за главного

В общей сложности новый главный тренер Валерий Брагин отработал с молодежью 17 лет:

2003–2004 – главный тренер юниорской сборной

2004–2005 – тренер молодежной сборной

2010–2012 – главный тренер молодежной сборной

2013 – консультант юниорской сборной

2014 – главный тренер второй сборной

2014–2020 – главный тренер молодежной сборной

Результаты на молодежных чемпионатах мира:

1 золото (2011), 4 серебра (2012, 2015, 2016, 2020), 2 бронзы (2017, 2019)

Валерий Брагин

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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2020 под заголовком «Ларионов пришел разгонять ветеранов».