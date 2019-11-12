Китайская команда ВХЛ – самый честный "политпроект"?

Обозреватель Sobesednik.ru — о самой китайской из всех китайских хоккейных команд: «ОРДЖИ» из Пекина (ВХЛ).

Вряд ли кто-то из немногочисленных зрителей матча Высшей хоккейной лиги «Звезда» — «ОРДЖИ» (4:2) 11 ноября осознавал, что своими глазами фиксирует рекорд: на четвертый сезон участия китайских клубов в российских соревнованиях в одном из них число китайцев приблизилось хотя бы к половине. Нет, было, конечно, и так, что через итоговую заявку китайской команды проходило и чуть ли не полтора десятка их граждан, только сыграли они всего ничего на всех, поскольку даже катались-то так себе. Или неужели это вы готовы считать рекордом?

Я не видел программы развития китайского хоккея, если таковая и существует, но чисто векторно мне видится, что в Поднебесной все делают правильно. Или как минимум логично. Собрали более-менее крепких легионеров. Организовали теперь уже четыре (один в КХЛ и три в «Вышке») клуба, чтобы «пятно контакта» с профессионалами было больше; и не удивлюсь, если в следующей итерации, в новом сезоне, каждый добавит себе в состав по одной-двум звездам уровня хотя бы «Вышки».

Лет пятнадцать-двадцать назад про футбольную сборную России говорили что-то в духе «Как можно на 150 миллионов не найти 11 человек?!» — так вот, и на два миллиарда китайцев, представьте себе, едва ли наскрести пятерку хоккеистов. Но и пусть местные пока погоды не делают. И пусть звучат при активных действиях только привычные уху фамилии — даже при объявлении тех, кто нарушил правила. И пусть «непривычные» пока в жестком арьергарде по «плюс-минусу», и, например, Хуан Цяньи с Цзо Тянью из того же «ОРДЖИ» пока даже не до конца просчитывают логику игры. Зато они уже выходят в неравных составах.

Улучшение спортивных результатов той самой сборной России по футболу совпало с началом давно откладываемой эпохи глобализации и натурализации, расцветя к спортивно-политическому празднику по имени ЧМ-2018. Нет, все это, конечно, уместно; и тот же «Куньлунь» из КХЛ ангажирует тех североамериканцев, кто имеет китайские корни. Просто в ВХЛ в чем-то выходит даже еще честнее — по отношению и к хоккею, и к нации, и к лиге, и к зрителям.

Вратарь Александр Лазушин, который провел целый сезон в Китае, в интервью Sobesednik.ru сетовал, что видел там довольно мало рекламы хоккея. А по мне, это, напротив, разумное отсутствие навязывания — ведь пока и навязывать нечего. Но через пару лет, ближе к Олимпиаде-2022 в Пекине, и нативный интерес поднимется, и результаты, несомненно, вырастут.