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Александр Лазушин: Гол в ближний угол – это никогда не "гол вратаря"

Спорт
11:08, 17 сентября 2019

Александр Лазушин. Фото: Ярослав и Юлия Нееловы / оф. сайт ХК "Локомотив" Ярославль / hclokomotiv.ru
Александр Лазушин. Фото: Ярослав и Юлия Нееловы / оф. сайт ХК "Локомотив" Ярославль / hclokomotiv.ru

Вратарь ярославского «Локомотива» на старте нового сезона КХЛ 2019/20 дал большое эксклюзивное интервью Sobesednik.ru.

Ярославский «Локомотив» 16 сентября в матче регулярного КХЛ проиграл ЦСКА 5:2 и опустился на последнее место в Западной конференции. Пропустив три шайбы за 18 минут, из них две — с разницей в 70 секунд, 21-летний вратарь гостей Илья Коновалов сел на лавку, а на его место вышел опытный Александр Лазушин. Последний отметился несколькими спасениями, однако этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход матча. Тем не менее главную звезду ЦСКА Кирилла Капризова в тот вечер Лазушин остановил: два гола из своих трех форвард провел еще Коновалову, а последний забил в уже пустые ворота.

— Комментировать особо нечего... Проиграли первый период. Во втором-третьем добавили, но этого уже не хватило, — констатировал Лазушин в интервью Sobesednik.ru.

— У «Локомотива» в этом сезоне уже было такое, что вы начинали на лавке, а потом, когда сменщик напропускает, выходили вы. Тренер не признавал, что он ошибся в выборе вратаря?

— Да, было — c Нижним Новгородом [«Торпедо»]. Но нет. Ни одному тренеру не стоит подобного говорить.

— Но были ли вратарские ошибки у «Локомотива»?

— Это решать не мне, а тренерскому штабу. Я могу только про себя что-то сказать.

— Скажите!

— Не знаю, надо посмотреть моменты. Может, где-то и были. Ошибки всегда есть.

— Кто основной вратарь в «Локомотиве»?

— Это вопрос к тренерскому штабу. Я не думаю, что у нас есть основной. Кто готов лучше, тот и играет.

— Но когда вы летом приходили в «Локомотив», вы знали, что придется бороться за место первого вратаря?

— У меня каждый сезон такое, что надо [бороться]. Это здоровая конкуренция, ничего такого здесь нет.

— Вам больше нравится, когда вы четко знаете, что вы первый, или когда приходится каждый день прыгать выше головы, чтобы доказывать свое право на это?

— Я привык доказывать каждый день — на тренировках, в играх, — чтобы следующую игру я бы начинал [в старте].

«Жаль, что в России мало учат вратарей играть клюшкой»

— Мы оба помним время, когда второй вратарь сидел на лавке с планшетом и записывал броски... Какая сейчас задача у вратаря-сменщика?

— Ну, я помню, да. Но в главной команде [у меня] такого не было. А по [юношескому] году и во второй команде — да. Сейчас задача [второго вратаря] всегда быть в игре. Даже если ты сидишь — быть готовым выйти. Держать себя в тонусе.

— Что еще изменилось для вратарей за последние годы?

— Да я даже не знаю. У нас просто задача ловить шайбу и не дать ей перелететь «ленточку» ворот.

— Но вы же разбираете игры соперника? Например, с цифровизацией хоккея теперь вы можете лучше узнать, кто из чужих нападающих как реализовывает выходы один в один...

— Да, это разбираем. Но в игре всякое может случиться — и сойти бросок, и рикошет, так что... В общем, цифровизация не так сильно помогает вратарям. Есть что-то у тебя в голове, что можешь отдать передачу, но часто все равно ждешь какого-то другого решения.

— Запретные трапеции для голкиперов, которые с этого сезона КХЛ ввели за воротами — это следствие цифровизации хоккея или это независимая история?

— Я не думаю [что это связано]. Скорее это для более активного хоккея, чтобы вратари меньше мешали нападающему атаковать, чтобы более динамичная игра была.

— Вы как к этому относитесь сами?

— Положительно. Единственное — у меня получилось, что только когда я попал в первую команду, то начал тренировать именно игру клюшкой [перед воротами]. В США, в Канаде это тренируют, отрабатывают давным-давно. Жалко, что у нас мало на это обращают внимания.

— Помните ли вы о том, готовясь выкатиться за ворота, что там теперь нельзя находиться?

— Теперь — да, в голове сидит. Уже привык и всегда, пока ждешь дойдет-не дойдет [шайба до тебя], думаешь об этом...

«800 зрителей в Китае — это правда»

— Вы только что отыграли сезон в китайском «Куньлуне». Какое там отношение к хоккею?

— Отношение... Вы и сами слышали, какая посещаемость была.

— То есть информация о 800 зрителей на недавней игре КХЛ в полуторамиллиардной стране — это правда?

— В Шанхае — да. В Пекине, когда мы переехали, были уже полные трибуны, что порадовало. Но в Шанхае я не видел, к сожалению, рекламы какой-то: мол, хоккей, приходите...

— Были бы такие анонсы — люди бы пришли или они чем-то другим заняты?

— Приходили бы!

— Но не 800 человек, а сколько бы тогда?

— Ну, раза в два больше.

— И что, все всё делают правильно?

— Ну, там четвертый год команда. Не полностью, может, знают все тонкости по сравнению с теми [городами], где клубы уже по 20 лет играют. Учатся...

— Китай в трех словах?

— Красиво. Много народу. Хорошие дороги! (Смеется.)

— А Россия в трех словах?

— Красиво. Большая Россия... И это моя страна.

«Угрожал Апалькову. Но он не испугался...»

— Блиц. Самый нелепый стереотип о вратарях?

— Что пропускать в ближний угол — это гол вратаря.

— Это обычно не так или это всегда не так?

— Это всегда не так. И еще что вратари, как говорят, немного другие. Не от мира сего. Есть, конечно [такие]. Но я не думаю, что все.

— Что хотели бы сделать на льду, но правилами это запрещено?

— Потанцевать! (Улыбается.)

— 40 или 88?

— 40!

— Просили Даниила Апалькова отдать ваш любимый номер?

— Да, даже угрожал! (Улыбается.)

— Как?

— Сказал, что заберу.

— Почему не забрали тогда?

— Он не испугался... (Улыбается.)

— Какой суперспособностью хотели бы обладать?

— Видеть ложь.

— На какой вопрос не стоит отвечать правду?

— На все! (Улыбается.)

— Самая тяжелая работа в мире?

— Они все тяжелые. Нет вообще простых работ, везде надо трудиться.

— В чем КХЛ точно круче, чем НХЛ?

— Ну, я в НХЛ-то не был...

— Так смотрели же!

— Да я даже и не смотрел. Так, иногда хайлайты российских вратарей, и все.

— Так, может, наши хайлайты круче, чем их?

— Даже не знаю. Ну, может быть... (Улыбается.)

Теги: Хоккей

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Александр Лазушин. Фото: Ярослав и Юлия Нееловы / оф. сайт ХК "Локомотив" Ярославль / hclokomotiv.ru

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