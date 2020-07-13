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"За "фак" Кикнадзе можно отстранить от футбола!": член комитета РФС по этике

Общество - Спорт
19:01, 13 июля 2020

"За "фак" Кикнадзе можно отстранить от футбола!": член комитета РФС по этике
Василий Кикнадзе /фото: Global Look Press
Василий Кикнадзе /фото: Global Look Press

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе попал в скандал по ходу матча 28 тура РПЛ против «Уфы». Руководитель не выдержал давления трибун и показал болельщикам своего клуба средний палец.

Напомним, конфликт клубного босса с трибунами зародился на фоне отставки знаменитого тренера «Локо» Юрия Семина.

После матча с «Уфой» начальник «Локомотива» признал, что погорячился.

По словам Андрея Созина, члена комитета РФС по этике, этот жест достоин наказания.

– Кикнадзе как человек, владеющий тремя языками, видимо, выучил ещё и язык жестов. Я вообще не вижу ни одной причины, чтобы после таких поступков он продолжал работать на своей должности. Решать, конечно, это может только совет директоров. Мне хочется посмотреть, какой будет их реакция. Если в «Локомотиве» никак не отреагируют, тогда клуб долго не протянет.

По мнению члена комитета РФС по этике, поступок Кикнадзе может тянуть на самое высокое наказание.

– Решение о наказании выносится коллегиально, но вилка очень большая. Трактовать можно по-разному. От того, чтобы просто сказать «он извинился, вопрос исчерпан», до денежного штрафа или полного отстранения от футбольной деятельности. Такое тоже возможно. Евгений Гинер (президент ЦСКА – Прим. Sobesednik.ru) не менее значимая фигура в Российском футбольном союзе. После того, как он высказался по судьям, его на несколько месяцев отстранили, и был большой денежный штраф.

Тот факт, что обе стороны конфликта находятся в одном клубе, препятствием для разбирательства стать не должно.

– Болельщики, конечно, сами не могут написать в комитет по этике, это вне компетенции. Но обращаться по этому поводу может руководство РФС или члены исполкома РФС. Я думаю, что руководителей Российского футбольного союза заинтересуют действия господина Кикнадзе. Что-то мне подсказывает, что если бы это было в Италии и если бы президент «Ювентуса» Андреа Аньелли узнал, что вице-президент клуба Петр Недвед показывает болельщикам «фак», то до вечера тот бы не доработал. А у нас можно спокойно работать.

Помните историю с «жестом Эффенберга»? Я думаю, что немец всю жизнь будет про это помнить. А у нас, к сожалению, показывать можно: и с трибун, и трибунам.

Напомним, что немецкий футболист Штефан Эффенберг показал болельщикам средний палец на Чемпионате мира 1994 года, после чего надолго был лишен права выступать за сборную страны.

Рубрика: Спорт

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Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Неужели, предлагая подвинуться поисковикам и археологам, комитет пытается доказать россиянам свой профессионализм и патриотизм? Мол, мы не банановую республику тут формируем, а поддерживаем великую державу с вековой историей, как и записали теперь, кажется в Конституции

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Судя по вполне сложившемуся тренду, скоро можно будет утверждать, что система образования настолько очистилась, что туда толпой грянули скрепы, патриотизм и вот это вот все. Ну а насчет очищения от образования говорить вовсе неуместно – это теперь не главное

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Это пока тренировочные работы, но я не сомневаюсь, что итоговые окажутся на них похожи: автор про свою боль – школьник про те банальности, которыми ему забили голову. Все тот же принцип У-2 (угадать и угодить) из фильма «Доживем до понедельника»

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