Футболисты "Зенита" – спортсмены или извращенцы? Мнения сторон

Чемпионство все празднуют по-разному. Вот Артем Дзюба, звезда «Зенита», решил на радостях изобразить половой акт со своим товарищем по команде, иранцем Сердаром Азмуном. Фанаты отреагировали на столь странное действие неоднозначно. Мы решили разобраться, как расценивать такое поведение известных спортсменов.

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В первую очередь шквалу негатива подвергся иранский футболист, многие недоумевали, как мусульманин мог позволить себе такое недостойное поведение. Поклонники футбола гадали, что же теперь будет с молодым человеком на его исторической родине, где тему секса воспринимают остро. Иранский журналист Хаял Муаззин успокоил фанатов в своем интервью СМИ: «Если бы подобное произошло в Иране, конечно, для Азмуна были бы последствия. Можно было бы ожидать жёстких комментариев не только от обычных граждан, но и от власти. О том видео, которое появилось в сетях, много пишут на иранских информационных сайтах. Но я бы не сказал, что его сейчас сильно критикуют. Сердар находится в России, и это его личное дело. Скандала нет».

Мы поговорили с главным имамом Московской соборной мечети, чтобы он оценил поведение иранского футболиста.

– То, что я увидел – абсолютно неподобающее поведение, это касается и Дзюбы, и Азмуна, – говорит Ильдар Аляутдинов. – Здесь есть момент понятия мужского достоинства, мужской чести. Как бы ни было, ликуешь ты, радуешься, – ты должен управлять своими эмоциями и поведением. Наверное, взрослые мужчины не должны так себя вести, это касается Дзюбы. С точки зрения религии ислам, то, что мы видим на видео, – неприемлемо, это одно из порочных действий на Земле, которые способствуют и являются причиной Божьего проклятья. Стоит отметить, что Азмун, иранский игрок, в данной ситуации является жертвой неподобающего поведения Артема Дзюбы. Лучше найти человеку оправдание, нежели обвинять его. Думаю, ему сложно было быстро среагировать.

Также мы поинтересовались мнением представителя Северной столицы в Госдуме Виталия Милонова.

– Я не буду клубу «Зенит» читать лекции о воспитании. Зачем реагировать на неудачные шутки футболистов? Я уверен, что и Дзюба, и Азмун чувствуют себя неловко после произошедшего, ну что поделаешь, мужики иногда так шутят. Это просто мелкое хулиганское действие, я думаю, они и не знали, что их снимают, на публике же они так себя не ведут. Уж поверьте, в мужской компании, а в раздевалке были одни мужчины, шутки и похлеще бывают. Думаю, ажиотаж поднялся, потому что «Зенит» многие не любят, а тут они еще и победителями стали.

– А может ажиотаж поднялся из-за «гомофобности» наших граждан?

– Наша страна не гомофобна, а просто уважает традиционные ценности. Гомофобны те, кто боится гомосексуализма, в нашей стране этого не боятся, просто не принимают. Если мы не будем в каждой пачке мороженного искать пропаганду гомосексуализма и в движениях Дзюбы какой-то смысл, вся эта шумиха утихнет. Вы лучше попробуйте дать нашим футболистам написать диктант по русскому языку, уверен, те, для кого даже язык родной, – не смогут его написать.

Ничего предосудительного в поведении чемпионов не видит и спортивный комментатор, продюсер Кирилл Набутов.

– Когда собирается большое количество молодых ребят – они что, всегда беседуют о новой выставке в Эрмитаже? Футболисты – это шпана, которая играет в мячик. Да, у них много денег, но это молодые пацаны, и они шутят, – не всегда удачно. Футболисты любят похулиганить. Помню, мой папа, который был профессиональным футболистом (известный советский вратарь Виктор Набутов – прим. ред.) вместе с двумя другими знаменитыми футболистами, его друзьями, по-моему, это были Всеволод Бобров и Никита Симонян, – в свое время вышли пьяные из гостиницы и стали просить на улице милостыню. Кто смеялся, кто порицал, а многие давали мелочь. Удачная это шутка или нет? Дзюба, насколько я знаю, дружит с Азмуном, они вхожи друг к другу в дом, они «кореша». Ну прикололся он над другом, может, и неудачно. По законам ислама, Азмун должен быть уже с отрезанной головой, но он бегает и выглядит очень свежо. Да, конечно, шутка спорная, учитывая отношение наших людей к нетрадиционной ориентации, но бросьте в меня камень те, кто без греха.