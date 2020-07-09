"Это вопрос к психиатрам": Губерниев – о скандале с Тихоновым и других конфликтах

Дмитрий Губерниев рассказал Sobesednik.ru о своих конфликтах со спортсменами.

Об Анфисе Резцовой:

– Мы же понимаем, что публичный человек не имеет права на такие высказывания в разгар пандемии. Поэтому я и вскипел. Дарья Виролайнен, ее дочь, по-моему, замечательно сказала, что мама все поняла, сидит тихо, как мышка, и подчиняется общим требованиям.

(Ранее олимпийская чемпионка 1988 года заявила: «Я карантин не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет?.. Скоро нам запретят дышать, что ли?». Губерниев ответил: «Если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это дает ему пожизненное право нести всякое? Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге! Тьфу! Хорошо, что теперь ситуация меняется! И дуралеи, открывая свои рты и совершая дикие поступки, закапывают сами себя!»)

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О Вячеславе Малафееве:

– Слава Малафеев тут написал в инстаграме, что, вот, мол, была у меня история с Губерниевым. Девять лет прошло! Люди уже говорят ему: «Слава, ну хватит, после этого ты провел лучший сезон». Он соглашается. С той поры мы с ним подружились, постоянно на связи, сделали кучу ТВ-проектов, и не только.

(В 2011 году в перерыве футбольного матча «Спартак» – ЦСКА в эфир прорвались слова Губерниева: «Впереди решающие матчи, а у нас говно в воротах будет стоять». По одной версии, комментаторы были уверены, что микрофоны выключены, по другой – наоборот. Было высказано и кое-что о некоей погибшей Марине, а, как известно, супруга Малафеева Марина трагически погибла накануне. Губерниев тогда извинился, а позже проиграл суд)

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О Мартене Фуркаде:

– С Фуркадом мы расставили точки над «i» довольно быстро. Он человек очень мудрый. Начитан, умен и вообще прекрасный образец для подражания. Мартен всегда интересовался тем, что про него пишут в русской прессе, и огромное количество фуркадисток каждый раз дублировали ему все, что я про него говорю. После истории про свинью мы быстро зарыли топор войны, да, собственно, и никакой войны-то там не было – так, какие-то вспышки. Он азартен, я азартен, мы прекрасно общаемся.

(В 2017 году французский биатлонист попытался уйти с церемонии награждения после того, как на пьедестал поднялась сборная России. До этого на финише одного из этапов эстафеты Фуркад задел и сбил с ног лидера российской смешанной четверки Александра Логинова. На церемонии Логинов и Антон Шипулин не пожали руки Фуркаду, после чего тот ненадолго сошел с пьедестала)

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О Елене Вяльбе:

– Меня не интересует Елена Вяльбе совсем. Нормальные спортсмены, начиная с Антона Шипулина и заканчивая молодыми, счастливы, когда я рассказываю людям о людях. Спросите пловцов, спросите представителей синхронного плавания. А руководители федераций сидят на бюджетных деньгах и не знают, что такое шоу. Телевидение – это индустрия развлечений. Моя задача в том, чтобы даже домохозяйки, включив мои трансляции, на них остались.

(Легендарная советская и российская лыжница, глава федерации лыжных гонок России не хочет, чтобы лыжи комментировал Губерниев. Вяльбе считает, что спортсмены должны быть сосредоточены не на общении с журналистами, а на подготовке, и пытается запретить им пользоваться даже соцсетями, мотивируя это тем, что они расходуют эмоции. «Если она так говорит, то давайте мы запретим такого президента Федерации лыжных гонок. Потому что это бред», – отреагировал Губерниев в соцсетях)

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Об Александре Тихонове:

– Это вопрос к психиатрам. Медицинская история.

(Один из лучших в прошлом отечественных биатлонистов, 4-кратный олимпийский чемпион сильно раздражен манерами комментатора, в числе которых неоправданный оптимизм на фоне регулярных провалов сборной России, самолюбование и самореклама. В январе 2020 года после одного из этапов Кубка мира в Оберхофе Тихонов заявил: «Я бы поганой метлой гнал вас от Оберхофа и до ворот вашего дома и больше не выпускал бы на экран. Вам плевать на имидж и порядочность». «Я помню того Губерниева, который стоял в сторонке, когда я был президентом, и не делал глупых высказываний и заявлений. А сейчас он готов стать главным тренером сборной России по биатлону», – добавил прославленный спортсмен. В ответ Дмитрий припомнил Тихонову отсидку в тюрьме, тот ответил: «Дурак дураком»).

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В «Собеседнике» № 26 читайте полную версию интервью с неугомонным Дмитрием Губерниевым, в котором он рассказывает о тех, с кем не готов ссориться, о своих музыкальных пристрастиях и только что записанном сольном альбоме в стиле хэви-метал.