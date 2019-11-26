В ВФЛА допрыгались до отставки – и Исинбаева не спасла

Одновременная отставка всей верхушки руководства легкой атлетики довершила спортивный раскол. В России нет единой стратегии по выходу из допингового кризиса.

На прошлой неделе международные спортивные чиновники снесли все руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разом. Постов лишились президент Дмитрий Шляхтин и еще четыре чиновника. Теперь у спортсменов могут отобрать право выступать даже под нейтральным флагом – России грозит полное исключение из объединения World Athletics.

Жесткое решение не стало сюрпризом для Олимпийского комитета России. Там придумали сыграть на опережение. Накануне в ОКР собрали журналистов, чтобы сделать заявление. Официальный представитель спортсменов Елена Исинбаева попросила читать как можно меньше новостей:

– Порекомендовала бы всем спортсменам, которые готовятся к ОИ, ничего не читать, не принимать близко к сердцу. В преддверии Олимпийских игр это все будет только нагнетаться. Нужно ждать заявлений от Международного олимпийского комитета, от президента Всемирного антидопингового агентства. Это ключевые люди. Все остальные просто хайпуют.

О чем конкретно говорит Елена, стало известно через несколько часов, когда пришла новость об отставке Шляхтина и Ко.

Елена порекомендовала спортсменам не читать плохих новостей. А других и нет

Причина – махинации в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, который пропустил несколько антидопинговых тестов. В федерации объявили, что была уважительная причина – спортсмен болел. Однако позже выяснилось, что документы о болезни Лысенко подписывал несуществующий врач, а по адресу клиники, выдавшей справку, находится разрушенное здание.

– Вся имеющаяся у меня информация, которую я не могу раскрывать, говорит о том, что ВФЛА не будет восстановлена. Препятствием к восстановлению может быть дело Данила Лысенко, – рассказал генеральный директор нашего антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Два лагеря

Сторона защиты

1. Руководство ОКР и Министерство спорта

«Противники участия России в Олимпиаде оказывают давление на МОК».

Станислав Поздняков, президент ОКР

2. Руководство ВФЛА.

3. Официальные представители спортсменов (Елена Исинбаева, Светлана Ромашина и др.).

Сторона критики

1. РУСАДА.

2. Отдельные спортсмены.

«Наша легкая атлетика в агонии. Мы уже потеряли 4 года».

Чемпионка мира Мария Ласицкене

3. Журналистская общественность.

«Думаю, что Исинбаевой нужно подумать над тем, как она выступала, что говорила и какой авторитет в обществе имеет».

Комментатор Геннадий Орлов

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Материал вышел в издании «Собеседник» №45-2019 под заголовком «Допрыгались до отставки. И Исинбаева не спасла».