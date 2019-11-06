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Мария Ласицкене: Не все меня могут поддерживать публично

Спорт
07:08, 06 ноября 2019
«Собеседник» №42-2019

Мария Лацискене // кадр: Mark Allen / Youtube
Мария Лацискене // кадр: Mark Allen / Youtube

У Марии Ласицкене, которая выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе, сейчас самый приятный период – отпуск и награды.

Ее признали лучшей легкоатлеткой Европы, позвали на «Вечерний Ургант», а спортивная федерация подарила 5 миллионов рублей и автомобиль. Правда, сделала это Федерация бокса. Профильное начальство – Всероссийская федерация легкой атлетики, – как рассказал ее муж, отделалась «эсэмэской со значком букетика» от главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина.

Напомним, Мария находится в состоянии конфликта с легкоатлетическим руководством. По ее словам, организация делает недостаточно для возвращения статуса и флага российским спортсменам, из-за чего они могут пропустить Олимпиаду в Токио.

– Очень разные чувства, когда тебя награждает Федерация бокса. С одной стороны, неудобно, а с другой – очень приятно, – рассказала Мария. – Ну это да, наконец-то, но мы же знаем, что я к этому спокойно относилась всегда. Для меня важнее был результат. Очень приятно было провести вечер. Были вместе, внимания было много. Меня это радует.

Автомобиль вы немедленно передарили своему тренеру. Сразу решили это сделать?

– Первая реакция была – нет, не могу принять такой подарок. Мы с Анжеликой Сидоровой (прыжки с шестом. – Ред.), которую наградили точно так же, сразу решили, что будет правильно разделить эту награду между всеми призерами и участниками чемпионата мира.

В награждении участвовала вице-президент ВФЛА Юлия Тарасенко. Двигаетесь к примирению с федерацией?

– Это приглашенные гости. Я к ним никакого отношения не имею. Хочу подчеркнуть, что это инициатива только Федерации бокса.

Хоть кто-то из спортивного начальства вас поддержал, когда вы выступили против действий ВФЛА?

– Кто-то поддерживает, кто-то хотел бы, но не может по определенным причинам. Мне было важно высказаться, и я это сделала. У каждого своя позиция – это нормально. Если говорить о генеральном секретаре Федерации бокса Умаре Кремлёве, он эту ситуацию знает, все прекрасно понимает, согласен, что спортсмен и тренер – на первом месте. Но я не могу говорить за него слишком подробно.

Cказано

«Маша молодец!»

– Она молодец, мы ее поддерживаем. Я знаю, что она готова присоединиться к специальной комиссии спортсменов РУСАДА. Но та позиция, которую она высказывает – ее личная инициатива, а не наша спланированная акция. После того как на нее в ответ «наехал» Шляхтин, сказав, что у Марии могут отобрать нейтральный статус, я давал комментарий одному из федеральных каналов. Его просто вырезали из репортажа, – сказал «Собеседнику» глава РУСАДА Юрий Ганус.

Юрий Ганус // фото: Андрей Струнин

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №42-2019 под заголовком «Мария Ласицкене: Не все меня могут поддерживать публично».

Теги: Допинг-скандалы

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