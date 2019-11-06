Мария Ласицкене: Не все меня могут поддерживать публично

У Марии Ласицкене, которая выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе, сейчас самый приятный период – отпуск и награды.

Ее признали лучшей легкоатлеткой Европы, позвали на «Вечерний Ургант», а спортивная федерация подарила 5 миллионов рублей и автомобиль. Правда, сделала это Федерация бокса. Профильное начальство – Всероссийская федерация легкой атлетики, – как рассказал ее муж, отделалась «эсэмэской со значком букетика» от главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина.

Напомним, Мария находится в состоянии конфликта с легкоатлетическим руководством. По ее словам, организация делает недостаточно для возвращения статуса и флага российским спортсменам, из-за чего они могут пропустить Олимпиаду в Токио.

– Очень разные чувства, когда тебя награждает Федерация бокса. С одной стороны, неудобно, а с другой – очень приятно, – рассказала Мария. – Ну это да, наконец-то, но мы же знаем, что я к этому спокойно относилась всегда. Для меня важнее был результат. Очень приятно было провести вечер. Были вместе, внимания было много. Меня это радует.

– Автомобиль вы немедленно передарили своему тренеру. Сразу решили это сделать?

– Первая реакция была – нет, не могу принять такой подарок. Мы с Анжеликой Сидоровой (прыжки с шестом. – Ред.), которую наградили точно так же, сразу решили, что будет правильно разделить эту награду между всеми призерами и участниками чемпионата мира.

– В награждении участвовала вице-президент ВФЛА Юлия Тарасенко. Двигаетесь к примирению с федерацией?

– Это приглашенные гости. Я к ним никакого отношения не имею. Хочу подчеркнуть, что это инициатива только Федерации бокса.

– Хоть кто-то из спортивного начальства вас поддержал, когда вы выступили против действий ВФЛА?

– Кто-то поддерживает, кто-то хотел бы, но не может по определенным причинам. Мне было важно высказаться, и я это сделала. У каждого своя позиция – это нормально. Если говорить о генеральном секретаре Федерации бокса Умаре Кремлёве, он эту ситуацию знает, все прекрасно понимает, согласен, что спортсмен и тренер – на первом месте. Но я не могу говорить за него слишком подробно.

Cказано

«Маша молодец!»

– Она молодец, мы ее поддерживаем. Я знаю, что она готова присоединиться к специальной комиссии спортсменов РУСАДА. Но та позиция, которую она высказывает – ее личная инициатива, а не наша спланированная акция. После того как на нее в ответ «наехал» Шляхтин, сказав, что у Марии могут отобрать нейтральный статус, я давал комментарий одному из федеральных каналов. Его просто вырезали из репортажа, – сказал «Собеседнику» глава РУСАДА Юрий Ганус.

Юрий Ганус // фото: Андрей Струнин

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Материал вышел в издании «Собеседник» №42-2019 под заголовком «Мария Ласицкене: Не все меня могут поддерживать публично».