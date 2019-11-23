Глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга назначена и. о. президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сложил с себя полномочия главы организации.

«Я передал президиуму заявление о своем уходе в отставку»,— цитирует Шляхтина «Интерфакс».

Исполняющим обязанности президента ВФЛА избрана глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

Ранее, 21 ноября, Легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил Шляхтина и ряд должностных лиц из-за нарушений при расследовании дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

В августе 2018 года Международная федерация легкой атлетики (IAAF) отстранила Лысенко от участия в турнирах за многократные пропуски внесоревновательных тестов. Как писали СМИ, из-за этого Россия попала под угрозу отстранения от Олимпиады в Токио.