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Артем Пеньковский: Снова столкнулся – и как будто "отпустило"!

Спорт

фото: оф. сайт ХК "Челмет" (Челябинск)
фото: оф. сайт ХК "Челмет" (Челябинск)

Нападающий «Трактора» в большом эксклюзивном интервью Sobesednik.ru — об игре за «Челмет» в ВХЛ, восстановлении после страшного силового приема и борьбе с посттравматическими фобиями.

«ВХЛ — это карьерная лестница»

— Надо, наверное, в нападении добавлять. Не хватает чего-то. Бросков. Не бросаем почти, — рассказал Артем Пеньковский корреспонденту Sobesednik.ru после игры регулярного чемпионата ВХЛ «Звезда» — «Челмет» (4:1), в которой гости действительно нанесли только 18 бросков.

— Это третья ваша игра после тяжелой травмы (в результате силового приема Степана Захарчука у Артема оказалась сломана челюсть и проломлена голова — прим. ред.) — и третья же за «Челмет» в этом сезоне. Как ощущения?

— Я уже вкатился, я так думаю. Но все равно где-то тяжело еще, конечно. В принципе я готов, стараюсь помочь команде, но пока не получается. Будем исправляться.

Тот самый силовой прием

— Как вам в целом эта ротация хоккеистов между лигами — КХЛ, ВХЛ, МХЛ?

— Я думаю, это только положительный момент. Это для игрока карьерная лестница такая — подниматься из «молодежки», потом в «вышке» где-то набираться опыта, и потом в КХЛ уже выходишь готовым. Это очень, мне кажется, очень большой плюс!

— А мне бронзовый призер МЧМ-2019 Кирилл Слепец жаловался, что очень большая разница в уровнях лиг, тяжело перестроиться...

— Ну да, где-то разница-то имеется, конечно. В КХЛ все быстро, все надо решения принимать быстро, а ВХЛ в этом компоненте надо добавлять всей лиге, я думаю.

— Как ваше самочувствие после той страшной травмы?

— Спасибо, намного лучше! Я уже восстановился и, в принципе, готов играть, осталось только забивать голы и приносить команде пользу.

— Какие-то негативные последствия еще беспокоят?

— Я думаю, нет, скорее всего, я уже полностью восстановился. Единственное — может, в плане «функционалки» надо поднять немного форму. Но это после травмы у всех бывает — когда «на травме» долго не играешь и пропадает физическая форма. Но ничего, наберу!

— Как восстанавливались?

— Сначала в больнице полежал. Там мне хорошо все сделали, спасибо врачам, хорошие врачи достались... Спасибо им еще раз! Потом приехал в Челябинск, там дали тоже паузу — полностью восстановиться. Надо было «паузнуть» очень так хорошо, чтобы не рисковать здоровьем.

— Когда нельзя было физических упражнений делать, мучились?

— ...И когда со стороны хоккей смотрел, тяжело было, хотел помочь, а сижу тоже, переживаю. Ну да, тяжело было, конечно.

— Там же надо очень аккуратно восстанавливаться: велосипед, кажется, сначала подключать...

— Да-да, конечно, потому что сразу нагрузку если дать, то это можно в такую яму попасть очень серьезную, что потом до конца сезона [тебя] не хватит, и даже дальше еще. Поэтому плавно, постепенно: по моему самочувствию смотрели, как я переносил нагрузки, и добавляли-добавляли со временем.

— Расставим все точки над «i» в этой ситуации со Степаном Захарчуком — как к ней нужно относиться?

— Ну, мне много вопросов уже по этому поводу задавали. Слушайте, это хоккей. Травмы бывают, и серьезные травмы! Он извинился передо мной, я тоже на него зла не держу. И он сам понял, что где-то, конечно, неправ был. Но это хоккей. Всякое бывает.

— Вы теперь играете в маске. Кто-то рассказывал, что когда играешь в маске, то, наоборот, в игре привлекаешь внимание: все норовят крагу туда засунуть или клюшкой ткнуть...

— Ха! Ну да, может быть. Но в моем случае уже просто как бы «хайпанули» на этой травме, и уже все знают, что я катаюсь в маске, и никто не будет этого делать.

фото: оф. сайт ХК "Челмет" (Челябинск)

— Не было никакой фобии, когда вернулись на лед?

— Была сначала, конечно. Где-то все равно это в подсознании сидело. В первой игре за «Челмет» первые три смены немножко побаивался, перестраховывался, но потом где-то неожиданно с кем-то столкнулся случайно — и как отпустило! И во второй игре уже даже специально пытался сталкиваться, чтобы снова почувствовать, что такое хоккей. Надо-надо это все. Чтобы легче было психологически!

— Когда назад, в КХЛ?

— Как тренер только увидит, что я готов, что приношу какую-то пользу. У нас система [КХЛ-ВХЛ] работает, все следят друг за другом, тренеры смотрят. Как только — так сразу они позовут, я думаю!

«Если есть деньги — почему не тратить?»

— Блиц. Главное событие 2018 года?

— Чемпионат мира. По футболу. Да, сборная, конечно, хорошо выступила, столько эмоций было! Я сначала вообще не верил в нашу сборную, но, блин, как-то все равно команда сплотилась, жили одной целью, командный дух такой был! И что подарили столько эмоций — спасибо футбольной команде нашей!

— А ваш лучший подарок на грядущее 24-летие?

— Ха! Да не знаю... Чтобы все были здоровы! Здоровье — самый лучший подарок.

— Что хотели бы сделать на льду, но это запрещено правилами?

— Ух какой вопрос неожиданный... Ну, наверное, этот финт, который запретили — поднять шайбу на клюшку и с разворота забить.

Тот самый финт в исполнении Василия Мордвинова в матче студенческой сборной России по хоккею против британцев (декабрь 2013 года)

— Получается на тренировках такое? 

— Ну, конечно, не тренирую, но могу вроде. Хотелось бы сделать — все равно же это красивый момент такой, техника такая хорошая!

— Любимое упражнение в тренажерном зале?

— Велосипед! (Смеется.) Ну а прямо в тренажерном зале, наверное, приседания. «Присед» с грифом, с весом.

— Сколько приседаете?

— Ну, сколько тренер скажет, столько и присяду! (Смеется.)

— Ваш главный авторитет?

— Отец.

— А в хоккее?

— Ну, если скажу — увидит и... Ладно, это Анвар Гатиятулин, тренер из [моей] «молодежки». Мы взяли две «бронзы» с ним, и потом в КХЛ взяли «бронзу» (команда МХЛ «Белые медведи» при Гатиятулине выходила в полуфиналы Кубка Харламова в сезонах 2013/14 2014/15, «Трактор» с ним же становился бронзовым призером КХЛ в сезоне 2017/2018, — прим. авт.). Благодарен ему за совместную работу!

— Когда у ЦСКА кончатся деньги?

— Хе! Это надо у них и у СКА спросить. Но если они могут себе позволить, почему бы и не тратить деньги и не делать такие шоу? И недавняя игра на открытом воздухе — в их числе. Если есть возможность, они все всегда делают для болельщиков — и для команды, только бы играла!

— В чем КХЛ круче, чем НХЛ?

— Мне кажется, в КХЛ хорошо играют в защите, а в НХЛ вообще на защиту «по барабану», так скажем. Там как-то все играют на нападение, делают этим шоу, а тут ставки выше и все в защите обороняются очень хорошо.

Теги: Хоккей

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фото: оф. сайт ХК "Челмет" (Челябинск)

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