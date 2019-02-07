"Звезде" уже светит Кубок. Москвичи – в плей-офф ВХЛ

Обозреватель Sobesednik.ru — о матче «Звезды», готовящейся к плей-офф ВХЛ, и «Челмета», пытающегося туда попасть.

Как сменилась московская погода, выдавшая после долгих и мощных осадков сперва такое потепление, что на столичных магистралях растеклись многометровые лужи, а затем морозец, который что не подсушил, то прочно заковал в лед, — так сменился и игровой стиль команд Высшей хоккейной лиги. В преддверии плей-офф соперники уже не балуются тактическими изысками почем зря, а максимально упрощают и ужесточают свои действия, лишь бы другая команда чего криминального не выдумала. Так поступила и московская «Звезда», уже обеспечившая себе попадание в битву за Кубок Петрова. В матче регулярного чемпионата ВХЛ 6 февраля она принимала челябинский «Челмет», который пока только борется за попадание в заветные топ-16.

Правда, поначалу армейцы щедро делились любезностями и порой отпускали шайбу на непростительно почтительное расстояние и потому теряли ее даже чаще обычного. Да и гости играли столь агрессивно, что часто вынуждали игроков «Звезды» ошибаться. Но расслабленность оказалась временной, и в итоге фатальный брак первыми совершили именно «металлурги»: потеря при выходе из своей зоны, быстрая передача на задержавшегося у чужих ворот Никиту Ртищева — и тот расстреливает голкипера соперников почти в упор. Правда, вскоре, под конец первого периода, и «Звезда» сделала сопернику подарок, и тот счет сравнял. Однако это был фактически последний казус от одного из главных фаворитов Кубка Петрова.

За второй период челябинцы нанесли четыре (!) броска, и те уверенно забирал Максим Третьяк. В то время как те же армейцы сперва как по канону прошили голкипера от синей линии, бросив шайбу в гущу столпившихся перед ним игроков. Затем, уже после второго перерыва, затолкали еще гол, да так незаметно и внезапно, что потребовался видеопросмотр и последующая отмотка секундомера, и наконец под занавес встречи поразили пустые ворота. Вдобавок в середине третьего периода был еще и буллит; его, правда, «Звезда» запорола, но и без того преимущество москвичей было слишком очевидным.

Судья под конец, кстати, вообще расщедрился на наказания, как будто подравнивая шансы, и в итоге «Челмет» даже играл впятером (при снятом вратаре) против троих хоккеистов хозяев. Но так ничего и не добился.

До конца «регулярки» ВХЛ командам остается еще пять-восемь матчей. «Звезда» продолжает погоню за лидерами: москвичи теперь идут уже пятыми, обогнав тольяттинскую «Ладу», хотя та, казалось, только-только была на первом месте. А вот челябинцам будет очень и очень несладко: плотность команд в районе заветного шестнадцатого места такая, что при 18 бросках за игру ее никак не рассеешь — по крайней мере, в свою пользу.