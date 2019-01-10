Призер МЧМ-2019 Кирилл Слепец: Я патриот! А лига тут ни при чем

Нападающий ярославского «Локомотива» и тольяттинской «Лады» Кирилл Слепец дал эксклюзивно для Sobesednik.ru первое большое интервью после возвращения с МЧМ-2019 с бронзовой медалью.

«Никогда так долго не летел»

— Про Молодежный чемпионат мира спрашивать не буду — наверное, все, в том числе и вы, уже всё сказали. Разве что сами захотите что-то добавить…

— Нет, не хочу.

— Тогда такой вопрос: как спали последние дни?

— Да хорошо, отлично спал.

— Я не только к вопросу акклиматизации, но и к тому, что вы и ваши товарищи по команде говорили об опустошении. А иногда после опустошения всякая дрянь снится…

— Нет, все нормально.

— Что делали в самолете по дороге из Канады в Россию?

— Как раз проспал весь полет.

— Летали когда-нибудь так долго?

— Конечно. Туда же, в Канаду. (улыбается) Но больше [подобного] не было.

— Я был в аэропорту, когда «молодежка» прилетала обратно, и удивился: не обидно, что так мало людей вас встречало?

— Да как-то мне и не особо хотелось общаться, долго слишком летели…

— Конкретно к вам кто-то приезжал?

— Ко мне — нет, никто не приезжал.

«Собрать сборную на сезон? Классно!»

— Вы вернулись в Россию. Какой на ближайшие дни у вас график?

— Отдохнул, впереди игра, если буду в составе, а так — тренировки, игры, помогать команде.

— Соответственно, вы вернулись именно в КХЛ, в расположение «Локомотива»?

— Да.

— Что касается ВХЛ и тольяттинской «Лады», где вы провели часть сезона: есть ли вероятность вашего возвращения, командировки туда из «Локомотива»?

— Ну, это не закрытый вариант — я в любой момент могу туда отправиться. Тренерам решать. Это также будет зависеть от моей игры. Туда дорога не закрыта ни в коем случае.

— Но пока разговора такого не было?

— Пока не обсуждается, это момент такой спонтанный. Ну не то что спонтанный, но в один миг все может решится. И не то чтобы об этом разговаривают.

— А как вам вообще эта ротация игроков в системе КХЛ-ВХЛ-МХЛ?

— Тяжело перестраиваться — это самый большой минус. И в смысле уровня соперников и партнеров, и сама по себе игра чуть-чуть разная.

— А с точки зрения развития российского хоккея это позитивно работает? Или лучше как десять лет назад, когда команды в Суперлиге варились в собственном соку и наигрывали бы состав весь сезон?

— Ну, тяжело сравнивать, потому что я тогда не играл. Даже гипотетически предположить затрудняюсь.

— Есть мнение, что было бы неплохо, как несколько лет назад в МХЛ, снова собрать сборную на весь сезон для постоянной игры в какой-то из российских лиг…

— Это классный вариант! Когда такое было, я участвовал в этом, и мне понравилось. Но это также зависит от желания других игроков. Но для меня это классная идея!

— А не будет ли проблем с мотивацией: одно дело — краткосрочный турнир, другое — молодым людям быть весь год вместе…

— Я и говорю: это зависит от желания каждого. Но если все «за», то все будет нормально.

«Об НХЛ подумаю через два с половиной сезона»

— Следили ли за «Ладой», пока были в Канаде?

— Да, я слежу за своими командами, конечно. Мне не очень нравится спад «Лады» последних двух-трех недель. Не могу сказать, с чем это связано, потому что я сейчас не там. Ну а так конечно.

— Главный тренер Анатолий Емелин как раз недавно посетовал на то, что команда не досчиталась в том числе и тех ребят, которые уехали на Молодежный чемпионат мира — 2019, и возвращенных в «Локомотив» хоккеистов…

— Ну, может быть и был какой-то [наш с Григорием Денисенко вклад], но мы же не всегда там были, и игроки там [свои] были всегда. И не факт, что только от нас [это зависит]. К примеру, травмы пошли — и начинается то, что [называется] не хватает игроков.

— Как думаете, станут ли вам больше доверять после МЧМ-2019?

— Это зависит только от меня.

— О как! Не от тренеров?

— Если мне дадут шанс и я им воспользуюсь, то при чем тут доверие?

— Были ли во время или до МЧМ-2019 контакты с НХЛ-овскими скаутами или представителями команд?

— Нет, я ни с кем не общался.

— Вы же не задрафтованы в НХЛ, насколько я помню?

— Да, я не задрафтован.

— Но хотели бы попробовать силы в Северной Америке?

— Ну, возможно, в будущем.

— А насколько далеком?

— Ну, как минимум у меня этот сезон и еще потом два [сезона контракта]. А после об этом уже думать можно…

— Чисто гипотетически: если бы могли выбирать, где и с кем сыграть в НХЛ, о ком бы помечтали?

— Ну, в НХЛ уже если ты играешь, это уже большой плюс. Там все игроки хорошие. Я не к тому, что у нас плохие, а к тому, что это [самая] сильная лига. Но вообще у меня так в голове [сидит], такое мнение, что мне без разницы, с кем играть.

«Денисенко сам — монстр!»

— Блиц. Событие, которое вас больше всего удивило в 2018 году?

— Чемпионат мира.

— Чем?

— Тем, что поехал туда. (улыбается) Я был на юниорском, а на молодежном не был. Атмосфера сама…

— Медаль МЧМ или Кубок ВХЛ?

— Медаль МЧМ.

— Ваш товарищ по «Локомотиву» и «Ладе», лучший бомбардир МЧМ-2019 Григорий Денисенко сказал, что Слепец — монстр. Что Слепец скажет о Денисенко?

— То же самое!

— Любимое упражение в тренажерном зале?

— Нет таких. (смеется)

— Ничего не любите или, наоборот, все нравится?

— Ничего не люблю. (смеется)

— Ваш главный авторитет?

— Отец, наверное.

— Расскажете о нем? Например, вспомните, как он вас в хоккей привел?

— Меня привела мама. (улыбается) Но авторитет — все равно отец.

— В чём мы круче НХЛ?

— Я не знаю, в чем мы круче… Мы же все берем оттуда.

— Ну, так нельзя, наверное, говорить: вас могут обвинить в непатриотизме…

— Ничего страшного. Я патриот! А лига тут ни при чем. (улыбается)