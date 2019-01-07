"Бронза" в гробовой тишине. Как встречали российскую "молодежку"

Репортаж Sobesednik.ru из аэропорта Шереметьево, куда после МЧМ-2019 прилетала молодежная сборная России.

На платформе станции метро «Речной вокзал», откуда идут автобусы до Шереметьево, за час до предполагаемого времени прилета сборной пусто. Никого в атрибутике и на уличной остановке. Мне, правда, попалась одна девушка в шарфе-триколоре, но по двум гигантским чемоданам и кроссовкам в московские -11 стало понятно, что скорее она сама – спортсменка.

Поверить, что автобус, словно Дед Мазай – зайцев, будет подбирать болельщиков по одному где-то в подмосковных полях и лесах, было трудно. Наша команда провела отличный турнир и проиграла лишь один матч на МЧМ-2019, но в здании аэропорта ее встречали только журналисты с видеокамерами, а также родственники и друзья самих игроков.

Первые заранее выстроились в ряд у специально выставленного медиастенда, последние расположились на ближайших сидячих местах. Сверху эта картина смотрелась весьма красочно, особенно на фоне полупустого зала с бродившими здесь под конец новогодних праздников полусонными пассажирами.

Через время стенд вдруг перенесли из центра терминала в дальний угол. Вслед за ним переместилась и вся вышеописанная братия. И оказалось, что встречающих на самом деле еще меньше: от силы человек 40-50, и те – с учетом создавших живой барьер сотрудников полиции и службы безопасности.

На таком фоне немногочисленные болельщики были заметны еще легче, и едва доставших флаг папу с дочкой в кепке «Трактора» мгновенно взяли в оборот телевизионщики, притом сразу несколько каналов.

Вопреки планируемым 17:40 самолет с командой приземлился только в 18:20, а первые пассажиры появились только в пол-восьмого. Но и за дополнительные полтора часа народу не прибавилось.

Сперва в полной тишине, если не считать щелчки затворов коллег-фотокорреспондентов и шум от переставляемых штативов видеокамер, вышел главный тренер Брагин.

За Брагиным потянулись остальные члены тренерского штаба. И только еще минут через 20 в такой же мертвой тишине появились хоккеисты.

Часть – те, к кому кто-то приехал – кинулась врассыпную. Часть сразу проследовала на транзитные рейсы: им еще разлетаться в расположение клубов, по другим городам.

И только лучший бомбардир МЧМ-2019, игрок тольяттинской «Лады» Григорий Денисенко был почти торжественно препровожден к медиастенду, где недавно стоял Брагин.

Что ж, пусть наш нападающий привыкает к новой роли с тяжелым грузом ответственности и повышенным вниманием прессы. Возможно, именно он через год зажжет на МЧМ-2020 в Чехии. И приведет в аэропорт столько же людей, сколько встречали наших «золотых» пацанов в 2011-м…