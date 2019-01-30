Петерс Покровскис: Как "отмывают" Кокорина

Обозреватель Sobesednik.ru — об информационных технологиях, которыми спасают сидящего в СИЗО футболиста.

В готовящейся к печати в России книге Митико Какутани «Смерть правды», где я имею честь выступать в числе рецензентов, эпиграфом к одной из глав служит высказывание писателя Роберта Хайнлайна: «Легче привлечь тысячу человек, воззвав к их предрассудкам, чем убедить одного логическими доводами». Поэтому в политических технологиях популярен такой прием: когда против тебя идет слишком много негатива, надо «замылить» эту информацию — можно даже любой ерундой, заведомым фейком, и можно даже не весь очерняющий поток, а какую-то часть. Лишь бы поставить под сомнение изложенные ранее против тебя факты.

Коллеги уже предсказывали, что медиазащитники Александра Кокорина и Павла Мамаева будут и дальше, не щадя живота своего и мозга нашего, жечь, и не только сердца людей, и не только глаголом. И правда: только что с разницей в пару дней в интернет-среде появилось сразу три мощных вброса.

Один — про становящуюся опасной ситуацию с коленом: футболисту требуются регулярные и длительные восстановительные процедуры в тренажерном зале, чтобы не стать инвалидом. Действительно, трудно не посочувствовать ситуации, когда кто-то вот-вот рискует стать инвалидом. В окружении Кокорина явно нащупали, что и как надо педалировать — и, надо отметить, необходимую реабилитацию ему уже гарантировали. Вполне себе маленькая победа.

Второй — флешмоб с различными обращениями коллег-футболистов и даже сбором подписей в поддержку Кокорина. Ну, страна у нас свободная, каждый имеет право воззвать к любой ерунде, если та законна, почему нет. Только если, описывая ситуацию с письмом Кокорина про стадо баранов, впору, следуя словам адвокатов, назвать ее «заговором» — то по этой же логике сбор подписей походит на «перепись баранов»?

И третий — большое интервью лучшего друга Кокорина, футболиста Алана Чочиева, порталу Sports.ru — с совершенно невероятными подробностями. Здесь уже потенциальная небылица на небылице — от секретных видео тех самых инцидентов, которые якобы показали ему по страшному секрету и на которых все наоборот (и которые, почему-то, кажется, пока не приобщены к делу?) до никому, кроме еще одного человека, не известных оскорблений от избитого водителя...

Три разных вроде бы вектора на самом деле решают одну глобальную цель, о которой говорилось в самом начале. Нас, с одной стороны, пытаются разжалобить, давя на непростую ситуацию со здоровьем Кокорина. Во-вторых — «подкупить» лидерами общественного мнения; Дзюбы среди них, кстати, пока не было, но они же с Кокориным друзья, значит, обязательно ждем заступничества — просто, учитывая всенародное обожание и соответствующую весомость его слов, Артема, возможно, оставили «на сладенькое» и ждут подходящего, переломного момента.

Ну а набросы Чочиева, наконец, могут просто нагнетать информационное раздражение, чтобы общество сказало что-то типа «Да как же они задолбали, ну их на хрен уже!». И тех либо выпустили сразу, либо, если общество пока не созрело, чуть позже, подержав еще месяц-другой и помучив нас очередной белибердой — но уже под гарантированный всеобщий вздох облегчения и одобрения.