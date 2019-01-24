Заговор баранов против Кокорина?

Обозреватель Sobesednik.ru — о публикации письма Александра Кокорина из СИЗО, где тот сравнивает россиян со стадом баранов.

Как на детских кубиках новое для ребенка слово или понятие сопровождается картинкой, так и рядом с пословицей «Нет ума — считай, калека» можно было бы разместить фотографию Александра Кокорина. Понятно, что доля правды в словах адвоката про трехмесячную задержку в публикации этого провокационного ответа в «Невских новостях» есть; журналисты вообще люди ушлые, а опытные журналисты — как опытные чиновники, знают, что, когда и на сколько надо положить «под сукно», чтобы бумага «дала сок». Но, простите, снова вляпаться в историю, находясь уже не в роскошном ресторане, не в бизнес-джете, не в ночном клубе, а располагаясь, хочется сказать, «тупо» за решеткой и имея не шкатулочку моментальной связи с любой точкой мира, которая когда друг, но в иные моменты — враг, а только лишь ручку и бумагу... Это надо уметь!

Адвокаты в этой ситуации, кажется, из кожи вон лезут, день за днем строча свои безумные по объему посты в инстаграме. Уже порой кажется, будто если воззвание идет не из социальной сети, а с сайта интернет-СМИ или, не дай бог, какого-то печатного издания, то это не адвокат, а какой-то самозванец, желающий погреть чужие уши и сделать себе имя на громкой истории. Так, кстати, десять лет назад, внезапно и дружно сообразив о силе интернет-слова, начинали пиариться многие и многие.

Кокорина и Ко защищают как будто по классической схеме качелей, сформулированной и ярко описанной Фрэнком Андервудом в «Карточном домике». Что-то типа «если свежее мясо — это ты, надо скормить толпе что-то еще более привлекательное». Так мы и узнаем и про спортзал, и про церковь, и про футбольный матч. Теперь вот — про колено.

Но, главное, участвовать в массовой драке (хотя ладно: конкретно Кокорин, может, никого и не бил) или жечь в стриптиз-клубе с больной ногой и необходимостью совершать для нее восстановительные процедуры по шесть часов в день можно, а покой, который теоретически обеспечивает пребывание за решеткой и на нарах — больной ноге противопоказан? Да эдак можно и половину сидельцев отпустить. Хотя справедливости ради оговоримся, что каждый случай, конечно, нужно рассматривать всерьез и отдельно — и далеко не всегда и не для всех медицина в СИЗО, как утверждает Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева (тоже, кстати, для большинства совершенно новое имя, обладатель которого наверняка не прочь распушить и свой хвост), «прекрасна», а то и хотя бы удовлетворительна.

Какие еще резервы найдутся в арсенале защитников — остается только гадать, но то, что они есть, можно даже не сомневаться. Вот уж где действительно впору искать заговор. А Кокорину — ну что; уже не первый месяц и даже год как понятно, что с такими друзьями, как он, врагов не надо. Но теперь у тех «баранов», которые до сих пор еще тешились созерцанием метафорических новых ворот имени форварда «Зенита», развеялись, наверное, последние филантропические иллюзии.