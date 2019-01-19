Мамаев из СИЗО нацелился на Путина?

Обозреватель Sobesednik.ru – о причинах последних трендов в поведении заключенного СИЗО-2 «Бутырка» Павла Мамаева.

18 января стало известно, что руководство ФСИН отменило мини-футбольный матч с участием Павла Мамаева. Но это никак не должно вводить нас в заблуждение относительно того, какой Мамаев на самом деле «хороший». Он ведь за праздники и в бутырской церкви в очередной раз успел побывать; теперь того и гляди в Крещенских купаниях невесть как участие примет и на местный храм даст миллиончик, что твой Корейко. Да и тот сорванный футбол без дела не останется, ведь через СМИ можно передать всем маляву на свободу с сожалением о срыве матча, но пообещать найти, чем еще скрасить досуг своих товарищей за решеткой. Ведь, как справедливо поется у «Тараканов», когда идет такая драка – не жалко.

Известный политтехнолог Глеб Павловский, недавно дававший большое интервью «Собеседнику», был бы заинтригован. С одной стороны, он говорил, что Путин разочаровался в РПЦ, с другой – выйти на свободу после того, что набедокурили Мамаев с Кокориным, отмытым добела черным кобелем легче всего, если получить негласную санкцию от самого президента; никто кроме него такое решение не апробирует. А самый простой подкат в данном случае – не просто лить крокодильи слезы, а лить их в храме. Как бы мироточа.

В самом деле – зачем иначе Мамаев так старается и нажимает конкретно на духовную педаль, если бы было по-другому? Или кто-то всерьез верит, что он и на воле был самым постоянным и непотопляемым прихожанином, просто «ай-ай-ай, циничные журналисты, которым лишь бы скандалы какие пережевывать», этого не освещали? Тогда, может, кто-то из СМИ явит хоть одного адепта секты свидетелей литургиефила Мамаева?

Когда некоторые утверждают, что Россия застряла в Средневековье и сетуют на параллели в нравах, пример Мамаева вынуждает если пока не согласиться, то как минимум задуматься. Ведь покупка индульгенции и была одной из главных отличительных черт той эпохи…