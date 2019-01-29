Кокорину назначили лечебную физкультуру в СИЗО из-за боли в колене

Нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин будет заниматься лечебной физкультурой с врачом СИЗО «Бутырка».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Кокорину жаловался на боли в прооперированном колене из-за отсутствия физических нагрузок. Позже его адвокат заявил, что футболисту может понадобиться операция по замене коленного сустава на искусственный.

Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала агентству «Москва», что при поступлении в СИЗО Кокорин не говорил о перенесенной операции колена. После его жалоб на боли футболиста осмотрел травматолог.

«Соответственно сейчас ему назначили реабилитационные процедуры. А именно — лечебную физкультуру, которой с ним будет заниматься врач СИЗО, и велотренажер — в спортивном зале он есть — он будет это получать. Назначено все необходимое лечение», — сказала Потяева.

Она подчеркнула, что речь о болезни колена сейчас не идет.

Напомним, 8 октября молодые люди, среди которых были Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев, избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и устроили потасовку в кафе, в результате чего пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, а также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболистов арестовали 11 октября.