Кокорин рассказал о болях в колене из-за отсутствия тренировок в СИЗО

Находящийся под стражей футболист «Зенита» Александр Кокорин заявил, что из-за своего статуса находится в плохой форме.

Как сообщают «Известия», футболист, обвиняемый в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью, заявил, что условия в СИЗО не позволяют ему сохранять свое здоровье в норме.

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает», — пожаловался Кокорин членам общественной наблюдательной комиссии.

Также нападающий оценил свою форму. Как сказал Александр, она находится в ужасном состоянии: «Если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму».