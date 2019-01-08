"Спартак" выгнал еще троих. Глушаков спасен?

Sobesednik.ru – о трансферном ходе «Спартака», который расстался с Ивелином Поповым, Романом Еременко и Марко Петковичем.

И полнедели не прошло с того момента, как при странных обстоятельствах «красно-белые» отправили восвояси Александра Самедова; еще не затихли обсуждения по поводу правильности самого решения и его условий (по которым Самедов, напомним, получал все «недоигранное» до копейки), как Олег Кононов и компания явили другую, не менее громкую новость. На сей раз из клуба выпроводили Ивелина Попова. Болгарин, чей контракт заканчивался 31 мая, получил не только полную свободу, но и четыре месячных зарплаты в придачу.

Весь минувший декабрь в прессе ходили слухи о том, что Поповым интересуются другие клубы – и не один-два, а минимум четыре. Фигурировали и названия – от московского «Динамо» до китайского «Ханчжоу Гринтаун», который предлагал футболисту почти пять миллионов евро за два года. Конечно, благородство, которым впору окрестить решение клуба – это здорово; но с точки зрения бизнеса остается лишь схватиться за голову. Не просто задарма отпустить игрока, которого можно продать, а еще и доплатить ему?!

Поражает и то, что к тому моменту как болгарский сайт распространил прощальное интервью Попова, на официальном сайте «Спартака» было шаром покати. Это позже добавилось заявление Олега Кононова, который также огласил прощание с Романом Еременко и Марко Петковичем. С Самедовым же, напомню, все было с точностью до наоборот: исключительно заявление на официальном сайте, а также в личном инстаграме, и больше – никаких комментариев. Не удивлюсь, если и двум другим отгрузили на прощание по мешку денег, а кто-то из менеджмента «Спартака» даже «в доле».

Эти спартаковские разрывы напоминают типичные голливудские закулисные соглашения звезд шоу-бизнеса, когда те откупаются от последствий случайных и потенциально опасных романов такими вот секретными договорами. Счастливчик получает кругленькую сумму, но затыкает рот: подписывает документ, по которому обязан молчать много-много лет. Правда, в какой-то момент, опять же тайно, ему могут предложить больше – газета или издательство, например – и тогда под соусом «Ах, я не могу больше молчать!» грязные подробности так некстати всплывают наружу.

Но, думается, в случае со «Спартаком» не всплывут вовсе. Потому что сперва показалось, что спартаковская пиар-служба откровенно провалилась в информационной политике, и стратегии с Самедовым и Поповым клепались по принципу «ААА! Черт, что же делать?!» Но выходит, что Кононов молчал неспроста, поскольку разыграл еще не все козыри.

Зато теперь можно быть уверенным, что комментарий Кононова фактически официально подвел черту под чисткой рядов. И что главному интригану нынешнего «Спартака» Денису Глушакову, пожалуй, ничего не угрожает…