"Спартак" выгнал еще троих. Глушаков спасен?

В центре внимания
Фото: Джо Скиппер / соцсети
От снежной ракеты до кокошников и доброго Кима: главные мемы 2018 года
Как помощь шаманов вошла в моду у представителей российской власти
Раскол года: как православные разъединились

Новости дня

08 января, вторник

[15:49]В Москве из дома майора в отставке украли оружие и алкоголь
[15:06]Двух человек спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы
[14:52]В РФ начали разрабатывать новую крылатую ракету для ВМФ
[14:14]Мужчина с молотком напал на школьников в Пекине из-за увольнения
[14:04]Более 700 домов в Орле остались без воды из-за аварии
[12:51]Анастасия Волочкова решила остаться жить на Мальдивах
[12:44]Режиссер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни
[11:09]В завалах обрушенного в Магнитогорске дома нашли ценные вещи
[10:31]Дети находятся в тяжелом состоянии после нападения на школу Пекина
[08:49]Путин рассказал о получении звания лейтенанта будучи артиллеристом
[07:43]Число обратившихся за психологической помощью москвичей выросло в 2018 году
[07:32]Падение атмосферного давления и -9 градусов ждут москвичей 8 января

07 января, понедельник

[15:52]Двое россиян были на борту затонувшего у берегов Турции грузового судна
[15:05]Саперы выехали на место обнаружения авиационной бомбы времен ВОВ в ЮВАО
[14:15]В Габоне заявили об аресте объявивших о госперевороте мятежников
[12:55]Абэ поклялся на могиле отца завершить подписание мирного договора с РФ
[12:37]Сторожевик "Пытливый" следит за действиями корабля ВМС США в Черном море
[12:25]Спасенный в Магнитогорске младенец начал самостоятельно дышать
[11:21]На Камчатке ищут альпиниста, сорвавшегося при восхождении на вулкан
[10:03]Раздача бесплатных конфет от ЛДПР в Курске обернулась давкой
[08:12]"Богемская рапсодия" получила "Золотой глобус" как лучшая драма года
[07:50]Высокое давление, гололедицу и -13 градусов обещают москвичам 7 января
[07:41]Россияне пожертвовали ₽23 млн на помощь пострадавшим в Магнитогорске
[07:28]Пожарные спасли пятерых взрослых и ребенка из горящей квартиры в САО

06 января, воскресенье

[15:44]ВЦИОМ создаст "коммуникабельного" робота для проведения опросов
[14:57]Путин и Эрдоган могут встретиться в России в конце января
[13:26]ЦБ рассказал об отмене территориального коэффициента ОСАГО в 2020 году
[12:36]Патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церкви Украины
[11:17]Неизвестный вынес сейф с 3 млн рублей из квартиры бизнесмена в ЮАО
[11:01]Милонов, сидя в барбершопе, зачитал рэп против запретов концертов
[10:40]Региональные выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат до ₽93 млн
[10:23]Полиции пришлось разнимать подравшихся из-за кровати студентов МГСУ
[08:03]Роспотребнадзор призвал законодательно защитить биоматериалы россиян
[07:50]Американские кинокритики назвали картину "Наездник" лучшим фильмом года
[07:40]Финские хоккеисты взяли "золото" молодежного ЧМ, обыграв американцев
[07:23]Облачную погоду, небольшой снег и -9 градусов обещают москвичам 6 января

05 января, суббота

[15:53]Третьяк назвал трагедией поражение от США в полуфинале МЧМ
[15:49]СК провел проверку после гибели пьяного мужчины под колесами поезда в МО
[15:21]В Подмосковье проверят санаторий, в котором могли отравиться семеро детей
[14:50]Дипломаты подтвердили информацию о захвате россиян пиратами у берегов Африки


Фото: Shutterstock
Диета на кашах
Фото: Shutterstock
Новогодние скидки и акции в магазинах: реальная экономия или обман?
Фото: Global Look Press
Как получать отчисления к пенсии, не имея постоянного места работы?
Фото: Global Look Press
Как правильно ухаживать за новогодней елкой
Рисунок: Виктор Балабас
Как полечиться в платной клинике по ОМС?
Кадр из фильма "Пылающий"
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить
Андрей Малахов – свидетель крупнейших скандалов года // фото: Global Look Press
Четыре главных скандала на российских ток-шоу 2018 года
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других
Шесть лучших тюбинговых горок Москвы
В поездку за новыми или просто здоровыми зубами? Лучше подумайте дважды // фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com
Пять причин, почему "стоматологический туризм" не поможет сэкономить

"Спартак" выгнал еще троих. Глушаков спасен?

Спорт

Global Look Pres
Global Look Pres

Sobesednik.ru – о трансферном ходе «Спартака», который расстался с Ивелином Поповым, Романом Еременко и Марко Петковичем.

И полнедели не прошло с того момента, как при странных обстоятельствах «красно-белые» отправили восвояси Александра Самедова; еще не затихли обсуждения по поводу правильности самого решения и его условий (по которым Самедов, напомним, получал все «недоигранное» до копейки), как Олег Кононов и компания явили другую, не менее громкую новость. На сей раз из клуба выпроводили Ивелина Попова. Болгарин, чей контракт заканчивался 31 мая, получил не только полную свободу, но и четыре месячных зарплаты в придачу. 

Весь минувший декабрь в прессе ходили слухи о том, что Поповым интересуются другие клубы – и не один-два, а минимум четыре. Фигурировали и названия – от московского «Динамо» до китайского «Ханчжоу Гринтаун», который предлагал футболисту почти пять миллионов евро за два года. Конечно, благородство, которым впору окрестить решение клуба – это здорово; но с точки зрения бизнеса остается лишь схватиться за голову. Не просто задарма отпустить игрока, которого можно продать, а еще и доплатить ему?! 

Поражает и то, что к тому моменту как болгарский сайт распространил прощальное интервью Попова, на официальном сайте «Спартака» было шаром покати. Это позже добавилось заявление Олега Кононова, который также огласил прощание с Романом Еременко и Марко Петковичем. С Самедовым же, напомню, все было с точностью до наоборот: исключительно заявление на официальном сайте, а также в личном инстаграме, и больше – никаких комментариев. Не удивлюсь, если и двум другим отгрузили на прощание по мешку денег, а кто-то из менеджмента «Спартака» даже «в доле».

Эти спартаковские разрывы напоминают типичные голливудские закулисные соглашения звезд шоу-бизнеса, когда те откупаются от последствий случайных и потенциально опасных романов такими вот секретными договорами. Счастливчик получает кругленькую сумму, но затыкает рот: подписывает документ, по которому обязан молчать много-много лет. Правда, в какой-то момент, опять же тайно, ему могут предложить больше – газета или издательство, например – и тогда под соусом «Ах, я не могу больше молчать!» грязные подробности так некстати всплывают наружу. 

Но, думается, в случае со «Спартаком» не всплывут вовсе. Потому что сперва показалось, что спартаковская пиар-служба откровенно провалилась в информационной политике, и стратегии с Самедовым и Поповым клепались по принципу «ААА! Черт, что же делать?!» Но выходит, что Кононов молчал неспроста, поскольку разыграл еще не все козыри. 

Зато теперь можно быть уверенным, что комментарий Кононова фактически официально подвел черту под чисткой рядов. И что главному интригану нынешнего «Спартака» Денису Глушакову, пожалуй, ничего не угрожает…

 

поделиться:
Global Look Pres

Спорт

"Спартак" выгнал еще троих. Глушаков спасен?

Читать далее >
Владимир Куликов на чемпионате 2017 года // фото: сайт ФХР

Спорт

Тренер "молодёжки": В клубе деньги не выплачивали. Но и должны не остались

Читать далее >
Фото: Global Look Press

Спорт

Какие российские спортсмены могут "зажечь" этой зимой?

Читать далее >
Политика
Владимир Зеленский заявил о готовности участвовать в выборах президента Украины
Путин рассказал о получении звания лейтенанта будучи артиллеристом
В Габоне заявили об аресте объявивших о госперевороте мятежников
Абэ поклялся на могиле отца завершить подписание мирного договора с РФ
Общество
Новогодняя Москва
В РФ начали разрабатывать новую крылатую ракету для ВМФ
В завалах обрушенного в Магнитогорске дома нашли ценные вещи
Число обратившихся за психологической помощью москвичей выросло в 2018 году
Колумнисты
Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Удержать контроль над следующим парламентом без фальсификаций и конфликта с обществом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но не нужно бояться кризисов

Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Ни новостные, ни информационно-аналитические программы в минувшем году не стали лучше: пропагандисты заполнили собой весь эфир

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Наша власть отказалась от любых форм лицемерия, не прикидывается даже миролюбивой, и за это ей тоже спасибо. Хватит принимать ее в расчет


Культура и ТВ
10 фильмов 2018 года: что посмотреть до конца новогодних праздников
Режиссер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни
"Богемская рапсодия" получила "Золотой глобус" как лучшая драма года
Милонов, сидя в барбершопе, зачитал рэп против запретов концертов
Шоу-бизнес
Гадание на фотографиях как метод определения отцовства
Анастасия Волочкова решила остаться жить на Мальдивах
Причиной смерти Криса Кельми назвали остановку сердца на почве алкоголизма
Предприниматель пострадал от мошенников, купив рекламу в инстаграме Ивлеевой

Здоровье
Резкое похудение оказалось опаснее для жизни, чем прибавка в весе
Газированная вода борется с похмельем так же, как опьяняет шампанское
Росздравнадзор увидел нарушения в услугах по "женскому обрезанию"
Раковую опухоль поместили в систему виртуальной реальности
Туризм
В новый год — с племенем мяо. Путеводитель по Гуйчжоу, часть 2
Аэропорт Санкт-Петербурга назовут в честь Достоевского
Стоимость проезда по канатной дороге в Москве составит 400 рублей
В США предупредили о возможных терактах в Барселоне на Новый год
Авто
Штрафы за парковку в Москве догонят тарифы; экстремизм и краудфандинг под контролем
ЦБ рассказал об отмене территориального коэффициента ОСАГО в 2020 году
Сильный ветер и угроза гололедицы сохранятся в Москве 2 января
Более 1 часа теряют водители в пробке в 8-километровой пробке на МКАД
Недвижимость
Рынок недвижимости в начале 2019-го: почему могут вырасти цены
Сроки сноса "хрущевок" в Москве и переселения жителей определят до конца года
Совфед обязал согласовывать перепланировку в многоквартирном доме
Журналист "Собеседника" получила награду за статьи о недвижимости
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Герхард Шрёдер с Владимиром Путиным // фото: Global Look Press
Свадебный канцлер. Как Герхард Шрёдер стал лоббистом российских компаний
Коридор поликлиники в струнинской горбольнице // фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru
Больница, на которую жаловались Путину, не дождалась ни ремонта, ни открытия
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Пир во время санкций. Как отпразднуют Новый год ведомства и госкорпорации
Фото: Global Look Press
Битва за льготные лекарства: не на жизнь, а на смерть
Фото: Global Look Press
Война жучков. Кто и как вмешивается в частную жизнь россиян
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев
Фото: Global Look Press
Российский Дед Мороз:
Я отказался от пенсионного удостоверения
Ирина Алферова // фото: Наталья Логинова
Ирина Алферова:
Мечтаю снять новогодний фильм
Александр Лебедев // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Александр Лебедев:
Западная система превратилась в аналог российской, только лицемернее
Ермолай Солженицын // фото: Андрей Струнин
Ермолай Солженицын:
Отец считал, что художник выше политика


Анастасия Ивлеева // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Предприниматель пострадал от мошенников, купив рекламу в инстаграме Ивлеевой
Кадр из фильма Алексея Красовского «Праздник»
Режиссер фильма "Праздник": Способ окупиться нам, по сути, отрезали
Вера Брежнева // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Вера Брежнева попала в "черный список" НТВ
Певица Наргиз Закирова // фото: Антон Гынгазов / Global Look Press
Концертный директор: Певица Наргиз стала неуправляемой!
Оксана Богданова
Оксана Богданова: Только я и вдова Марьянова знаем, как всё было на самом деле

Фото: архив редакции
Гусь свинье теперь товарищ!
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Будущее дальше, чем думалось: как живет "Сколково" через два года после открытия
Андрей Бочаров с Владимиром Путиным // фото: Global Look Press
В Волгограде 4 млн спустят в туалет для губернатора
После ремонта // фото: Ольга Кузнецова / «Собеседник»
Хозяйка квартиры в Петербурге оплатила ремонт парадной, отпугивавшей нанимателей
Фото: архив редакции
Бизнесвумен решила кормить жителей Саратова кашей-вок